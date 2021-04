Sigue la lucha por Europa ante un Athletic Club en horas bajas

El Benito Villamarín vuelve a ser escenario de un auténtico partidazo, en el que Real Betis y Athletic Club de Bilbao lucharán por estar presente en competiciones europeas la próxima campaña. Será a las 20:00 cuando el balón eche a rodar en este encuentro, que podrá seguirse en directo y en abierto en Gol.

La plantilla verdiblanca estará al completo a disposición de Pellegrini, a excepción de Dani Martín y Camarasa, que siguen con los amplios procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. Tras tres empates consecutivos, ante Elche, Atlético de Madrid y Valencia, el Real Betis afronta el choque ante el Athletic como una auténtica final, para no decaer en la lucha por la quinta plaza.

Enfrente, un Athletic Club dolido por haber perdido la final de la Copa del Rey el pasado sábado, pero que buscará resarcirse ante los de la Palmera, para que no se consuman sus últimas posibilidades de estar en Europa el año que viene, ya que son 10 puntos lo que los separan de la séptima posición, aunque eso sí, con un partido menos. Los leones no podrán contar con Capa, quien cumple ciclo de amonestaciones, a él se podrían sumar otros pesos pesados del conjunto bilbaíno, como son Yeray, Berenguer Yuri y Muniain.

Pellegrini: “Esperamos tener la capacidad para pelear en las últimas fechas del campeonato una plaza europea”.

El entrenador del Betis ha atenido a los medios de comunicación en la previa del choque de este miércoles, en la que se ha mostrado esperanzado en pelear hasta el final por Europa. Para ello, sus hombres deberán ganar al Athletic, aprovechando que “El equipo llega muy bien desde el punto de vista del ánimo; en los últimos 19 partidos hemos perdido dos, entre copa y liga, y eso es mucho mérito del plantel”, como asegura el preparador chileno.

Pellegrini también habló sobre la nueva Superliga, la cual comparó con la que se intentó implantar en Sudamérica y fracasó: “Esa idea no prosperó en Sudamérica. No creo que sea bueno que no valorar el mérito para ir a competiciones europeas. Tampoco veo una liga española sin los tres grandes. Cuando más fuertes sean las ligas nacionales, mayor atractivo para el público y mejor para las selecciones”, sentenció el técnico verdiblanco.

Marcelino: “El Betis ha tenido un rendimiento y una evolución muy buena desde enero para acá”.

El técnico del club bilbaíno también ha comparecido en la rueda de previa que antecede al trascendental encuentro ante el Betis, equipo al que ha alabado por su gran progresión en los últimos meses: “Ha modificado su estabilidad defensiva convirtiéndose en un equipo muy sólido en ese apartado, que en la primera parte de la competición no lo era”. Además, ha elogiado a los delanteros verdiblancos, ya que “en esta fase de la competición han tenido más acierto que en la anterior, y por ello tenemos que defender muy bien”.

Marcelino se ha referido al último encuentro entre ambos clubes, que fue el de Copa del Rey: “Estuvimos muy igualados, así lo dice también el resultado, y creo que el juego que tuvimos ambos equipos fue muy similar. Por lo que preveo un partido muy igualado, en el que ‘el detalle’ de acierto o equivocación será lo que decante la balanza para uno u otro lado”, finalizó el entrenador del Athletic Club de Bilbao.