A por la batalla en el Coliseum para seguir en Europa

El conjunto rojiblanco afronta un encuentro ante el Getafe CF en el que estará en juego no alejarse de las plazas que dan acceso a competiciones continentales la próxima temporada. El partido se podrá seguir a través de Moviestar LaLiga el sábado 12 de diciembre a las 16:15 horas.

El Sevilla ha lamentado la ausencia, en el último entrenamiento antes de viajar a Madrid, de Jesús Navas, Munir y Óliver Torres, de los cuales sólo el jugador extremeño ha entrado en la convocatoria. A parte de estas bajas, Lopetegui no podrá contar tampoco con Vaclík y Escudero, pero al fin ha podido viajar con la expedición hispalense el lateral izquierdo Marcos Acuña, quien apunta a tener algunos minutos en Getafe.

Lopetegui: “El Getafe exige técnica, táctica y físicamente porque es un equipo de los buenos”.

El técnico vasco ha advertido en la rueda de prensa previa al choque de la exigencia que requerirá el Getafe: “Conocemos al Getafe, equipo competitivo con sus armas y las utiliza muy bien y te obligan mucho como rival, más en su campo”, añadió el míster sevillista.

Refiriéndose a la elección de los once jugadores titulares, Lopetegui ha querido dejar claro que esa decisión requiere un estudio previo una táctica a cumplir, que a veces funciona y otras no: “Detrás de cada decisión hay un análisis y luego puede salir o no porque esto es fútbol”.

Por último, ha querido destacar la gran progresión de En-Nesyri, quien ha demostrado, sin duda, un ritmo ascendente en cuanto a rendimiento: “Youssef ha jugado desde el inicio muchos partidos. Ha mejorado mucho y seguirá. Trabaja muy bien y tiene muchas ganas y ambición”

Bordalás: “El Sevilla es un equipazo con una gran plantilla. Esperamos un gran rival”

El técnico azulón se ha desecho en elogios al conjunto hispalense, y ha señalado, además de apuntar que pese a las bajas, buscarán la victoria: “El Sevilla es un equipazo con una gran plantilla, esperamos un gran rival. Un equipo que no dará facilidades, son los actuales campeones de la Europa League, un rival muy importante. Nosotros nos mediremos a ellos con bajas, llevando varias jornadas sin conseguir la victoria y trabajamos para lograrla. El equipo está bien, el vestuario está anímicamente bien, con muchas ganas de conseguirlo”.