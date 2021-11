El hijo de Palop también lo sabe hacer, mete un gol de portero en el último minuto

Este domingo, casi quince años después Alejandro decidió el partido a favor de su equipo con otro gol, aunque desde su propia área, en el último minuto.

El mismo Andrés Palop felicitó a su hijo a través de las redes sociales: "No dejas de sorprenderme @palop_alejandro. Victoria 1-2 vs @UDAlzira con gol tuyo en el último minuto. Suerte ? No... se le llama ambición !!".