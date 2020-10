El reforzado Chelsea mide las aspiraciones del Sevilla en el Grupo E

El ambicioso proyecto del Chelsea inglés será el principal obstáculo que se encuentre el Sevilla en su Grupo E de la Liga de Campeones 2020-2021, aunque ninguno deberá descuidarse con un peligroso Rennes francés y el Krasnodar ruso.

El conjunto hispalense, actual campeón de la Liga Europa, tendrá una buena vara de medir para sus opciones en su regreso dos años después al máximo torneo continental en el conjunto londinense, campeón de la competición en 2012 y uno de los que más acudió, y bien, al mercado de fichajes.

Los 'blues' aprovecharon la sanción que les impuso la FIFA de no fichar durante la temporada pasada y Roman Abramovich hizo hucha para esta campaña, siendo una de las notas discordantes en plena pandemia de coronavirus, y amparado en el buen trabajo que hizo Frank Lampard.

El exjugador fue el elegido para coger al equipo en la complicada campaña 2019-2020 en la que, además de la falta de refuerzos, se fue su principal referente de los últimos años, Eden Hazard, que puso rumbo al Real Madrid. Aún así y con la única experiencia de su buen hacer en el Derby County, Lampard logró llevar al equipo a la cuarta plaza de la Premier League, eso sí, a 33 puntos del campeón Liverpool, y a la final de la FA Cup que perdió ante el Arsenal.

Y una vez salvado el año, llegó la inversión para reforzar al equipo. Más de 247 millones de euros ha gastado el Chelsea en busca de volver a ser protagonista en Inglaterra y en Europa, con fichajes de mucha calidad sobre todo en la parte ofensiva. Así, se hizo con uno de los mejores delanteros de Europa como Timo Werner y con otro de los talentos del fútbol germano como Kai Havertz, mientras que también pagó por la zurda de calidad del marroquí Hakim Ziyech.

Además, el club inglés tampoco se olvidó de mirar atrás y apostó por la veteranía del central brasileño Thiago Silva, si bien es cierto que no rindió a gran nivel en sus últimas temporadas en el PSG, y por el lateral izquierdo Ben Chilwell, y ha traído un portero, Edouard Mendy, para tratar de suplir el poco agrado que parece despertarle a Lampard el español Kepa Arrizabalaga, tampoco en su mejor momento.

A todas estas nuevas incorporaciones se unen piezas claves del equipo como el mediocentro francés N'Golo Kanté, que forma una buena pareja en el centro del campo con el brasileño Jorginho, y mucha más 'dinamita' arriba con el estadounidense Pulisic y nuevas 'perlas' nacionales como Mason Mount, Tammy Abraham y Callum Hudson-Odoi, más todo un veterano goleador como Olivier Giroud.

Pese a todo, el Chelsea no ha empezado del todo fino la temporada y sólo ha sido capaz de ganar dos de sus cinco partidos disputados, mostrando todo lo que se presupone de su parte ofensiva (13 goles) y cierta flojera defensiva ante rivales teóricamente menos poderosos como el West Bronwich Albion o el Southampton, lo que hace albergar esperanzas a un Sevilla bien armado y que será además su primer rival en Stamford Bridge.

CAMAVINGA Y RETORNO DE LOPETEGUI A KRASNODAR

Los otros dos rivales que completan el grupo no son tan amenazantes, aunque los de Julen Lopetegui bien harían en no relajarse en exceso si no quieren recibir algún susto, sobre todo por medio del Rennes de una Ligue 1 francesa que ya demostró el año pasado que es más competitiva de lo que parece.

El equipo del joven técnico Julien Stephan (40 años) debuta en la Liga de Campeones después de ir creciendo en los últimos años y ser uno de los pocos en tutearle al todopoderoso Paris Saint-Germain, al que además de derrotarle en el torneo doméstico, fue capaz de arrebatarle la Copa de Francia de la campaña 2018-2019, motivos para no despistarse.

En una plantilla donde se encuentra un exsevillista como Steven Nzonzi, a buen nivel como demuestra la llamada de Didier Deschamps para ir con la selección, hay una figura que destaca por encima del resto. El centrocampista Eduardo Camavinga, de 17 años, se ha convertido en objeto de deseo de muchos 'grandes' de Europa y Francia no ha dudado en darle ya la alternativa.

Bourigueaud, Raphinha o Guirassy son otros jugadores a tener en cuenta en un equipo que ha perdido a su portero, Edouard Mendy, fichado por el Chelsea, y que de momento ha empezado sólido en su campeonato, donde marcha tercer clasificado e invicto tras siete partidos, con cuatro victorias y tres empates.

Finalmente, otro debutante en la máxima competición continental, el Krasnodar, completa este Grupo E, lo que supondrá el retorno de Julen Lopetegui a la ciudad que tuvo dejar a dos días del Mundial de Rusia tras ser destituido como seleccionador nacional al conocerse su fichaje por el Real Madrid.

El conjunto ruso, clasificado desde la previa tras eliminar al PAOK, no es un desconocido para el equipo hispalense ya que se enfrentó a él en la fase de grupos de la Liga Europa 2018-2019, con clara victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán (3-0) y derrota en su moderno estadio por 2-1.

Fundado en 2008, también se ha cruzado, sin excesiva suerte, con otros equipos españoles en los últimos años como el Valencia o el Getafe, muestra de que en teoría está aún en peldaño por debajo, lo que se añade a su flojo inicio liguero, aunque tendrá mucho más ritmo competivo por llevar ya diez jornadas. Cabella, Claessen, Vilhena, Ari o Berg son algunos de sus referentes.