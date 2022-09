El Sevilla arrolla al Espanyol en la primera parte (1-3)

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha presentado un once inicial con numerosas sorpresas ante el Espanyol en el RCDE Stadium, con Carmona de lateral y el canterano Kike Salas como titular.

El cuadro andaluz, de esta forma, saltará al terreno de juego con: Bono; José Ángel Carmona, Gudelj, Kike Salas, Acuña; Fernando, Jordán, Óliver Torres; Lamela, Isco y En-Nesyri. La continuidad del técnico está en entredicho.

El Espanyol, por su parte, afronta el partido con: Álvaro Fernández; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Vini de Souza, Darder, Edu Expósito; Puado, Braithwaite y Joselu.

En este sentido, el once inicial de Diego Martínez no presenta sorpresas. De todos modos, se confirma que la apuesta para la portería es Álvaro Fernández y no Lecomte, que en esta jornada estaba disponible tras cumplir un partido de sanción.