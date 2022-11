El Sevilla y la Real con el objetivo de irse al parón con una buena sensación

El Sevilla y la Real Sociedad se ven este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la decimocuarta jornada de LaLiga, tras la que se interrumpe el torneo hasta finales de diciembre debido al Mundial de Qatar, por lo que tienen el objetivo de irse al parón con buenas sensaciones, aunque dentro de unas trayectorias deportivas en este curso bastante diferentes.

Los andaluces están en una inusual zona baja de la tabla con once puntos, en la pelea por alejarse de los puestos de descenso, mientras que los vascos andan, como en las últimas campañas, en la lucha por Europa, aunque también pasan por un momento de dudas tras sacar un solo punto en las últimas tres jornadas.

El Sevilla afronta este choque casi sin tiempo para recuperarse de la resaca del derbi disputado en el campo del Betis en la noche del pasado domingo, que como siempre fue intenso dentro y fuera de césped.

El empate a uno le valió a los del argentino Jorge Sampaoli para salir del descenso por diferencia de goles, ya que está empatado con el Celta y Cádiz, rivales que, junto al colista Elche, ocupan esa zona.

Lograr la victoria en el Sánchez-Pizjuán, que sería la primera como local en LaLiga, se antoja como fundamental para encarar las semanas que se presentan sin competición oficial con otro talante para recuperar a la plantilla en aspectos deportivos y mentales para subir el rendimiento.

Después del gran desgaste del partido ante el Betis, Sampaoli debe hacer recuento del estado físico de los suyos y a dos de los titulares en el Villamarín, los argentinos Marcos Acuña y Alejandro ‘Papu’ Gómez, no se le vio este martes con el grupo en el tiempo que el entrenamiento estuvo abierto para la prensa, por lo que el técnico desveló que tienen algunas molestias que no se despejarán hasta el mismo miércoles.

Sí volvieron a ejercitarse el centrocampista brasileño Fernando Reges, recuperado de una mononucleosis que se le complicó, y el central francés Tanguy Nianzou, quien sufrió una rotura fibrilar, aunque Sampaoli deberá valorar si los puede utilizar ya, bien como titulares o con minutos a lo largo del partido, como también reconoció en la rueda de prensa de este martes.

Vuelve a estar disponible el centrocampista Isco Alarcón tras cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, aunque el que ahora está sancionado es el lateral derecho argentino Gonzalo Montiel, quien fue expulsado en el derbi.

Éste se une a las bajas conocidas del central brasileño Marcao Teixeira, que sufrió una rotura fibrilar el pasado miércoles en el campo de Manchester City; y del extremo mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien se recupera de una lesión de tobillo de larga duración.

La Real Sociedad, por su parte, intentará aprovechar las dudas del Sevilla para romper su mala dinámica de resultados, tras tres jornadas ligueras sin ganar que le han relegado a la sexta plaza después de haber llegado a alcanzar los puestos de Liga de Campeones, aunque el Sánchez-Pizjuán no parece el mejor escenario para reencontrarse con el triunfo.

Los de Imanol Alguacil no han conseguido derrotar al Sevilla en sus últimos nueve enfrentamientos y hay que remontarse a diciembre de 2017 para ver la última victoria de la Real (3-1) sobre el equipo andaluz.

Un poco más lejos hay que irse para encontrar la última ocasión en la que los donostiarras salieron con los tres puntos del coliseo sevillano, concretamente a abril de 2016 cuando el equipo entonces dirigido por Eusebio Sacristán se impuso al de Unai Emery por 1-2.

Es probable que Imanol Alguacil introduzca varios cambios respecto al equipo que empató el domingo en casa ante el Valencia (1-1). David Silva y Take Kubo, convocados la pasada jornada tras recuperarse de sus lesiones pero que no jugaron ni un minuto, parecen llamados a ocupar un lugar en el once titular en detrimento de Illarramendi y Carlos Fernández, respectivamente.

Pacheco podría entrar en el centro de la defensa y Gorosabel se postula como el inquilino del lateral derecho en sustitución del sancionado Aritz Elustondo, expulsado el domingo.

Por lo demás, Alguacil sigue contando con las bajas ya conocidas de Ander Barrenetxea, Mohamed-Ali Cho, Aihen Muñoz, Mikel Oyarzabal, Sadiq Umar y Martín Merquelanz.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Gudelj, Rekik, Telles; Jordán, Delaney; Lamela, Isco, Óliver Torres; y Rafa Mir.

Real Sociedad: Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Pacheco, Diego Rico; Zubimendi, Merino, Brais, David Silva; Kubo y Sorloth.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 19.00 (CET) (18.00 GMT).

Puestos: Sevilla (17º. 11 puntos). Real Sociedad (6º. 23 puntos).

La clave: El Sevilla, presionado por su mala clasificación, debe buscar la tranquilidad necesaria para optar a su primera victoria liguera como local. La Real Sociedad, en su habitual lucha de los últimos años por la zona alta de la tabla, también debe refrescarse tras sus últimos malos resultados.

El dato: El Sevilla ha vencido en seis de las diez últimas visitas de la Real Sociedad al estadio Sánchez-Pizjuán, en un decenio en el que sólo ha concedido dos empates y otras tantas derrotas al conjunto guipuzcoano.

Las frases:

Jorge Sampaoli (entrenador del Sevilla) espera «ganar para salir de una zona incómoda».

Imanol Alguacil: «Ganar mañana sería para darle un diez al equipo».

El entorno: El Sevilla regresa al Sánchez-Pizjuán después del derbi del domingo en el Benito Villamarín y su afición lo volverá a respaldar en esta despedida del equipo como local antes afrontar el parón por el Mundial, aunque el ser un día laboral y horario vespertino puede restar afluencia de espectadores.