Hoy hubiera cumplido 40 años José Antonio Reyes, aquel as del Sevilla FC

Pocos futbolistas ha dado la Historia de nuestro país con más talento nato para el fútbol que José Antonio Reyes Calderón, que hoy precisamente hubiera cumplido los 40 años. Todavía hoy, si viviera, podría seguir activo, porque su olfato para el desmarque, su hambre de gol y su visión de juego fueron desde el principio tan excepcionales, que el universo futbolero europeo celebraba a finales del siglo pasado que todavía existieran los genios del balón surgidos de la calle. Un accidente de tráfico en Alcalá de Guadaíra le cortó la carrera y la vida el 1 de junio de 2019, cuando aún no había cumplido los 36. El reventón de una rueda y la excesiva velocidad hizo que ni él ni su primo Jonathan pudieran contarlo. El fútbol se vistió de luto eterno aquella primavera en la que no hubo profesional del balón que no se doliera por tan sorpresiva pérdida.

Hoy, más de cuatro años después, Stéphane M’Bia Eutoundi, que fue capitán de la Selección de Camerún y que tanto aprendió de Reyes, se ha acordado de él durante el acto del sorteo de la Europa League. “Es parte de lo que hace al Sevilla especial. Era súper humilde, siempre estaba cerca de los jóvenes”, ha dicho el internacional camerunés. El momento se ha replicado enseguida por las redes sociales y ha emocionado a los millones de aficionados al fútbol que aún recuerdan que Reyes fue el jugador más joven en debutar en Primera con el Sevilla Fútbol Club cuando solo tenía 16 años. Ocurrió en la temporada 1999-2000, en el minuto 86 de un partido a domicilio ante el Real Zaragoza. En la temporada siguiente, ya ascendido a Primera, volvió a establecer el récord de ser el jugador más joven de la historia de la Primera División española en marcar un gol.

En el año 2004 fichó por el Arsenal, que pagó al Sevilla 30 millones de euros por él. Fue, a los pocos meses, el primer futbolista español en conseguir ganar la Premier League. Apenas dos años después, el Real Madrid consiguió su cesión por un año a cambio de Baptista. Pero donde ni en el conjunto blanco ni en el Atlético de Madrid pudo Reyes demostrar su talento, por lo que fue cedido al Benfica de Lisboa, donde, dirigido por Quique Sánchez Flores, hizo una buena temporada y consiguió la Copa de la Liga. A su vuelta al Atleti, Reyes siguió siendo suplente, hasta que precisamente Sánchez Flores le hizo un hueco en el once titular y pasó de ser uno de los jugadores más vilipendiados a uno de los más queridos por la afición, que vio en 2010 cómo su club ganaba la Europa League. A la temporada siguiente llegó precisamente su gol más importante con el Atleti al abrir el marcador de la Supercopa de Europa frente al Inter de Milán en un encuentro que finalizó 2-0 y que le permitió alzarse con el título continental.