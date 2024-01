Isaac: «La camiseta se queda en casa para mi madre»

Isaac Romero, gran protagonista con sus dos goles en la victoria del Sevilla sobre el Getafe (1-3) para acceder a cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol, se mostró eufórico por "cumplir un sueño que tenía desde chiquitito" y desveló que la camiseta del partido se quedará en casa como recuerdo para su madre.

Isaac Romero, en su segundo partido con el primer equipo del Sevilla, vivió una noche de ensueño en el Coliseum, dónde dos goles suyos permitieron al equipo hispalense acceder a cuartos de final de la Copa del Rey y eliminar al Getafe, que marcó por medio de Jaime Mata tras un fallo de Sergio Ramos, que antes había abierto el marcador.

"Al final esto es un sueño de un niño desde chiquitito. Llegar al primer equipo del Sevilla y ganar el primer partido que juegas en Copa, ayudando al equipo en todo lo que puedes, con la afición apoyando en todo momento... Es cumplir un sueño", dijo Isaac, en los medios oficiales del club hispalense.

El joven canterano, de 23 años, aprovechó la oportunidad que le dio Quique Sánchez Flores y en su debut en la Copa del Rey llamó a las puertas del primer equipo para seguir teniendo continuidad en futuros partidos.

"Tenía que aprovechar la oportunidad porque en todos los partidos no se tienen esas ocasiones y quería ayudar al equipo en todo lo que pudiera. Se me ha pasado por la cabeza todo lo que he sufrido estos años atrás, mi familia, todo el mundo. Estoy muy contento y muy agradecido", confesó Isaac, que habló sobre lo que hará con la camiseta del partido.

"Esta va a ser para mí, para mi madre que le gusta tener las de los debuts y enmarcarlas para el recuerdo. Se queda en casa y la coleccionará mi madre", concluyó.