Lucas Ocampos: «No me sentía jugador desde hace cuatro meses»

El delantero argentino del Sevilla Lucas Ocampos, quien ha regresado al club español en el mercado de invierno tras una efímera cesión en el Ajax holandés, ha manifestado que no se sentía jugador desde hacía cuatro meses y que ahora tiene la oportunidad de sentirse "competitivo" y "bien" como lo fue siempre.

El punta de Quilmes reflexionó en la televisión del club sobre sus sensaciones en la vuelta, respecto al papel jugado en su estado por su compatriota Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, y sobre la delicada situación del equipo tras la derrota de la pasada jornada ante el Barcelona.

"Ya me estoy acomodando y conociendo las ideas de Sampaoli. La situación no es fácil, tenía la posibilidad de quedarme en Holanda, pero nunca me moví por el dinero, sino por lo que me genera el fútbol. Sabía que la situación era complicada, pero creía que volviendo con los jugadores y con la idea del nuevo entrenador tenía la seguridad de que las cosas iban a cambiar y así está siendo", dijo.

Consideró que tuvieron "un tropezón gordo con el Barcelona, que es la realidad, pero también hay que quedarse con los anteriores" partidos.

"Lo del Barcelona hizo daño porque veníamos a buen nivel y sintiéndonos bien, pero desde el lunes la cabeza ya estaba puesta en el Mallorca. Sabemos que es una final, que es en casa y que son puntos que necesitamos y afrontaremos como ante el Cádiz y el Elche", manifestó Ocampos.

Sobre su adaptación tras su regreso, el punta confesó que no se sentía jugador "hace cuatro meses, aunque luego llegas, entrenas dos días y tienes la posibilidad de jugar en el Sánchez-Pizjuán y fue un momento muy lindo y luego la posibilidad de ganar cerró ese día perfecto".

"Jorge fue simple al explicarme y agarré pronto la idea. Él me pide que esté abierto, que rompa al espacio, cosas que hago siempre pero posicionado de una manera específica que él quiere. No conocía a Sampaoli de nada, sí seguía al Marsella, pero no lo conocía", señaló.

Dijo que el técnico "parece una persona que vive las 24 horas con mil revoluciones, pero en el día a día transmite tranquilidad", aunque "es verdad que los días de partido se transforma".