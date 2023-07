Mendilibar: «El City ha demostrado ser el mejor de Europa por cómo ha ganado, será bueno el competirles»

Mendilibar quiere que "el jugador venga y esté a gusto en una sesión de entrenamiento". "He sido jugador y coges las cosas buenas de los entrenadores que has tenido, si vienes contento a currar te saldrá mucho mejor, habrá días que alguno no tenga un buen día y también hay que entenderle", confesó el vizcaíno.

En cuanto al campeonato doméstico, no esconde que el FC Barcelona y el Real Madrid "tienen que hacerlo muy mal para no estar arriba" y que lo "normal" es que el Atlético de Madrid "esté entre los cuatro primeros". "Si hacemos un año perfecto y podemos ganar alguna posición, pues mejor, pero también están los que este año han estado por delante que tienen ganas de competir y de entrar en Europa. Va a ser complicado, pero creo que estaremos preparados", remarcó.

También es el momento de reencontrarse con aquellos jugadores que salieron cedidos. "Mi tarea es la de sacar el máximo de ese jugador que vuelve. Hoy en día se habla más de economía que de fútbol y si somos capaces de que ese jugador cedido pueda venir y completar con nosotros la temporada, algo que saca el club también con eso para no firmar a ninguno de fuera. Estamos muchos, tiene que salir gente y no sé si entrarán muchos o pocos, pero en el día a día tratamos de que ninguno se sienta mal porque le hacemos de menos", aseguró.

Mendilibar sigue con la ilusión intacta en este paso por un equipo "con objetivos más altos". "He estado muchos años en equipos para salvar la categoría de Primera División por suerte y he estado orgulloso siempre. Ahora también tengo una plantilla mejor. Somos buenos entrenadores para cualquier categoría, después hay que saber llevar un grupo y yo siempre, desde que empecé en Regional, no he cambiado en el sentido de cómo llevar a un equipo ni en la idea de fútbol, ya no puedo cambiar", resaltó.

"Ya no vale nada de lo que hemos hecho antes. Todo el mundo estaba con mucho miedo pensando en lo peor y todo eso ya se olvida, quizás el jugador el que menos... A partir de que subes un poco la exigencia ya cambia, eso es fútbol y el Sevilla es tan competitivo por eso, porque el pensamiento es de ganar", avisó el entrenador del conjunto hispalense.

Mendilibar también habló de los primeros refuerzos. "Gattoni es central argentino, 'muerde', y tiene que tener más pausa porque no soy un entrenador de duelos, sino de anticipación, pero como el espíritu lo tiene, seguro que lo coge rápido. A Pedrosa le conozco más, es superofensivo, a veces demasiado en posiciones adelantadas", detalló.

Finalmente, envió un mensaje a la afición, a la que le pide que "siga animando y ayudando al equipo en todo momento, que no decaiga nunca", reconociendo que cuando haya "momentos no buenos" existe la posibilidad de que "la primera diana" sea el 'staff'. "El que sale al terreno de juego se tiene que sentir respaldado y estoy convencido que eso va a pasar", zanjó.