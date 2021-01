Noche de Reyes en Linarejos

Noche de Copa en la Noche de Reyes, es el reto al que tendrá que enfrentarse el Sevilla FC, que se medirá a un humilde Linares Deportivo. No por humilde, y por competir en Segunda B, será un hueso fácil de roer para los rojiblancos, ya que ocupa un puesto de play off de ascenso a Segunda División a tan sólo 3 tres puntos del primer clasificado.

El Sevilla ha viajado a tierras jienense sin Jesús Navas, Ocampos ni Diego Carlos. Estos se suman a las bajas ya sabidas de Escudero, Tomas Vaclík y Carlos Fernández, de quien Julen Lopetegui ha desvelado que padece una lesión y que “lleva varios días sin entrenar”. Vuelve a la convocatoria el brasileño Fernando tras perderse el derbi del pasado fin de semana.

Julen Lopetegui ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al viaje de la expedición sevillista a Linares. En su intervención, el vasco analizó a su rival dejando claro que “nada tiene que ver el Ciudad de Lucena con el oponente que tenemos mañana; la dificultad va a ser máxima. Nos centramos en prepararnos bien, recuperarnos bien y estar listos para el reto de superar la eliminatoria”.

Además, el técnico rojiblanco ha resaltado que tienen “posibilidades de ascender a Segunda A”, además de asegurar que “es uno de los rivales más complicados que había de su categoría, sin ninguna duda”.

Sobre el posible once, y las consiguientes oportunidades para los menos habituales, Lopetegui aclaró de que su único objetivo es ganar y superar una nueva eliminatoria de Copa: “Todas las eliminatorias van a ser caras y difíciles. En todos los partidos tratamos de poner un once equilibrado y buscando el único objetivo de ganar. Mañana no va a ser una excepción”, sentenció el vasco.

El técnico azulillo ha destacado en rueda de prensa la importancia del choque ante el Sevilla y la ilusión por luchar por pasar de ronda: “Para nosotros tiene que ser una fiesta, una oportunidad de que nuestra gente viva un partido que se da cada muchos años e intentar refrendarlo en un gran partido y en un buen resultado”, aseguró el malagueño.

Alberto González advirtió sobre el “punto extra de motivación” con el que llegan los jienenses al encuentro respecto al Sevilla, y apela a ello como un incentivo para poder pasar de ronda: “Para nosotros es un partido muchísimo más especial que para ellos, pese a que sean unos grandes profesionales. Sin embargo, si quiren jugar una final de Copa del Rey, tienen que pasar esta eliminatoria”.