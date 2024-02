Ocampos y Nianzou presente en la vuelta a los entrenamientos del Sevilla FC

Bajo la atenta mirada de Víctor Orta, saltó el conjunto sevillista a los entrenamientos tras dos días de descanso con las miras puestas en el choque frente al Real Madrid del próximo domingo.

Una sesión en la que Lucas Ocampos, que arrastraba molestias en el isquiotibial derecho, ya sí ha estado presente con sus compañeros. Al igual que Tanguy Nianzou, que la semana pasada lo vimos realizando trabajo en solitario sobre el césped y hoy se ha unido al resto.

Quique Sánchez Flores tendrá a ambos disponibles para el Bernabéu, contando el argentino con muchas opciones de ser titular ante la quinta baja de Marcos Acuña, confirmada el pasado martes por el club tras sufrir una lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo.

Kike Salas ha sido otra de las novedades que ha dejado el primer entrenamiento semanal, al no saltar junto a sus compañeros a ejercitarse. Desde el club se ha informado que no se debe a ninguna recaída y su presencia en el once ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu no peligra.

Al igual que Acuña, Nemanja Gudelj, Lukebakio, Lamela, Acuña, Marcão, Agoumé y Mariano tampoco se han entrenado en la jornada de este miércoles con el resto del grupo, pero varios sí que ayer en su día de descanso estuvieron en las instalaciones junto a otros compañeros que están gozando de menos minutos.

Son los casos de Adrià Pedrosa o Joan Jordán, que apenas están entrando en los planes de Quique Sánchez Flores, o Alejo, recién llegado y que busca convencer al madrileño mostrando su compromiso como Stanis Idumbo Muzambo, que aún no ha debutado con el primer equipo

Gudelj y Marcao, que debe volver tras el Bernabéu, también estuvieron, como Nianzou, presente ya esta semana, y Erik Lamela, con molestias en la espalda pero que en breves estará junto al resto de sus compañeros.