Palop y el coronavirus: «Me ha pasado factura pero superarlo es un triunfo grande»

Actualizado: 28 abr 2020 / 17:21 h.

El exportero del Valencia y Sevilla, Andrés Palop, que este martes acabará la cuarentena a la que se ha sometido tras haber estado doce días ingresado después de haber contraído el coronavirus, aseguró que aún arrastra consecuencias del COVID 19 pero se mostró muy satisfecho por haberlo superado. "Sin salud no puedes hacer nada. Es lo principal. Me ha pasado una pequeña factura y superarlo es un triunfo muy grande. Volver a hacer tu vida y las cosas que a uno le gustan es lo más grande que uno puede tener", explicó en una entrevista con la radio del Valencia CF. El valenciano apuntó que "la mentalidad es fundamental para superar esta enfermedad" y recordó que "a lo largo de mi vida yo he tenido las cosas fáciles o difíciles, pero siempre he competido y me ha gustado crecer".

Palop pidió a la gente que no está contagiada "que no se relaje, que tenga respeto al momento que estamos viviendo y que siga manteniendo todas las precauciones, siempre son pocas" y envió un mensaje a quienes sí lo están. "Darle mucha fuerza, mucho positivismo, que intenten mantenerse fuertes, que se distraigan y que intenten apartar todo lo negativo centrándose cada uno en las cosas que le gustan para disfrutar y dejar atrás esta situación", recomendó. Además, agradeció especialmente el trato que tuvo por parte de los sanitarios del Hospital 9 d'octubre de Valencia. "Son una pieza fundamental para los enfermos. Están muy volcados con los enfermos y a mí me han dado una asistencia increíble, estoy muy agradecido con el trato cariñoso que tuvieron conmigo y con todos los pacientes de la planta en la que están los enfermos de COVID-19", apuntó. Palop explicó que esas últimas dos semanas ha vivido "en una habitación". "Me dijeron que no tuviera ningún contacto con la familia porque es un virus del que no tienen todavía toda la información y hay que extremar precauciones. Mi mujer me traía la comida con la mascarilla y los guantes, me lo traían con una bolsa de plástico para no tocar nada y mi ropa la lavaban también con una bolsa de plástico", explicó. "Tengo muchas ganas de poder volver a abrazar a mis hijos y a mi mujer. Tener a tu gente a tu lado y poder darles un abrazo es fundamental, son pequeñas cosas que te dan mucha vida después de doce días en el hospital y quince días aquí encerrado", añadió.

Cuándo se contagió