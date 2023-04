Rafa Mir: «Somos la misma plantilla que el año pasado se metió en Champions»

El delantero del Sevilla Rafa Mir ha considerado que, pese a la situación clasificatoria del equipo sevillista, decimotercero con 32 puntos, éste es el mismo que el pasado ejercicio «se metió» entre los que jugó la Liga de Campeones, una «plantilla espectacular» que hizo «una temporada histórica».

Rafa Mir reflexionó sobre la situación del equipo de José Luis Mendilíbar antes de viajar a Mánchester para jugar la ida de los cuartos de la Liga Europa ante el United en Old Trafford y también de hacerlo en la próxima jornada liguera frente al Valencia en Mestalla en un duelo agónico para los ‘ches’ y decisivo para los sevillistas.

El punta de Cartagena dijo a la televisión del club que «hay que darle poca importancia» a la clasificación del equipo y centrarse «en el trabajo diario» para sacar la situación adelante, para lo que en el duelo de Mestalla -»un campazo», apuntó- tienen que «estar todos juntos» para, en «un momento malo», «darle la vuelta».

Rafa Mir, quien esta temporada ha disputado 27 partidos, catorce de ellos como titular y en los que ha anotado cinco tantos, manifestó que «echa de menos el gol» tanto como jugar en una temporada que calificó como «dura» en la que está trabajando «mucho día a día intentando tener la cabeza centrada».

«Me noto animado, no pierdo la ilusión, estoy en un grandísimo club y tengo todavía cuatro años y medio de contrato. Estoy esperando la oportunidad, es una realidad. Cuando la cosa se pone mal hay que tener paciencia porque las cosas llegan», indicó.

Sobre el duelo en Old Trafford, comentó que ellos «son Manchester United», pero «también saben» que juegan contra el Sevilla, que tiene «seis Europa League en las vitrinas» y eso «tiene que dar respeto».

«Lo que vamos a hacer es ir a por ellos confiando en nosotros. Vamos a ir con toda la ilusión y las ganas. He jugado partidos muy importantes. Cada vez que me pongo la camiseta me tomo los partidos de la misma manera. Sea un partido normal o la final de un Mundial», apuntó.