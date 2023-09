Sergio Ramos: «Lo gané todo, me queda un título con el Sevilla»

El central Sergio Ramos, quien ha vuelto al Sevilla después de dieciocho años -dieciséis en el Real Madrid y dos en el París Saint Germain- , ha manifestado que en su trayectoria lo ha «ganado todo» pero le queda «ganar un título» con el club sevillista y «ojalá sea este año».

Sergio Ramos, de 37 años, se ha comprometido con el Sevilla hasta el final de la presente temporada tras pasar los reconocimientos médicos y, en una entrevista a los medios del club, ha expresado sus primeras sensaciones y expectativas antes de su presentación oficial el próximo miércoles.

«Ha sido muy especial y estoy muy feliz de cumplir un sueño, volver a mi casa tras dieciocho años. Es normal que necesite más tiempo para digerir ese sabor que requiere volver a tu casa y pisar este estadio. Estoy deseando que llegue el reencuentro con la afición y toca incorporarnos al equipo cuanto antes», dijo.

El central de Camas agradeció a «los que han hecho posible que pueda estar aquí disfrutando» porque «hay cosas en la vida que no se puede comprar con dinero y cuando uno se deja llevar por el corazón, la decisión siempre es acertada».

«Pueden pasar muchas cosas porque es un deporte, pero el corazón me pedía volver a casa y tenía una deuda no sólo con el sevillismo, con el que quería arreglar todo lo que había pasado; también con mi abuelo, que me hizo sevillista y me traía al estadio de la mano; mi padre, que hizo posible mi sueño de debutar aquí; y con (Antonio) Puerta, y (José Antonio) Reyes», indicó.

«Era un buen momento para venir a ayudar, con ganas de querer demostrar y aportar experiencia, físico y cosas» que a lo largo de su carrera ha ido adquiriendo al servicio del equipo de su alma, en el que «lo primero» que ha hecho es «pedir perdón a quien se haya sentido ofendido por esos gestos», en referencia al gesto de llevarse las manos a las orejas tras marcar un penalti a lo ‘Panenka’ en una eliminatoria de Copa en 2007.

«Soy muy pasional y lo expresé así, pero pido disculpas. Somos la misma familia y defendemos el mismo escudo. Es el momento de remar en el mismo sentido y vengo a sumar y a defender este escudo como hice desde los ocho años. Necesitaba volver a sentir y a reencontrarme con mi gente y con mi casa», confesó.

Insistió en sus referentes sevillistas, indicó que no se veía en París y que «no tenía sentido» irse a Arabia, ya que «siempre» se ha movido «por el corazón y no por dinero» y que, pese a esperar «hasta el final» incluso jugándose el quedarse «sin nada, llegó en el minuto 93, cuando tenía que llegar» porque cree «en el destino y en la energía».

«Mi abuelo, (Antonio) Puerta... merecen escuchar mi nombre coreado desde arriba. Hay cosas que tengo que vivir y solo me las podía aportar el Sevilla. Si me equivoco, moriré tranquilo porque fue lo que me dictó el corazón. Esa raza, pureza y honestidad están garantizadas. El esfuerzo no es negociable y mientras lo des, lo demás llega solo», afirmó.

Entre otros asuntos, se refirió al mal comienzo de temporada de los de José Luis Mendilibar y apuntó que le gusta «llegar a los sitios cuando la cosa está mal», aunque «a todo el mundo le gusta jugar una final y en la Europa League aquí se pueden dar clases: el año pasado hubo momentos delicados en la primera vuelta y al final la acaba ganando», apuntó.

«Me gusta asumir los retos complicados, que dependen de uno mismo. En momentos complicados tiene más valor salir. La situación difícil se disfruta más y yo en las adversidades me crezco y puedo rendir incluso a un nivel más alto que cuando está todo controlado», aseveró.

Sobre qué puede aportar al equipo, afirmó que «rendimiento después de venir de jugar más de 40 partidos el año pasado, sólo por detrás de Donnarumma», además de «físico, madurez, sabiduría en momentos complicados, intentar estar más juntos».

«En eso puedo aportar un conocimiento y ponerme a las órdenes del míster, que ha hecho un gran trabajo en una situación crítica. Entre todos podemos ayudar y dar esos consejos que tuvimos nosotros de Pablo Alfaro, Javi Navarro, Renato, Martí o Darío Silva. En el fútbol, a pesar de los cambios que haya, es muy importante la experiencia y el rendimiento», reflexionó.