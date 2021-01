Tempestad o gloria

El entrenador sevillista ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al vital encuentro del sábado, en la que ha destacado la mejoría del conjunto vasco respecto a la temporada pasada: “llega un equipo muy bueno en todos los sentidos, mejorado del año pasado. Completo, bien dirigido, una idea consolidada, etc. Tienen mezcla de jóvenes y veteranos, internacionales... Hablamos de un equipo muy bueno. Va a ser un partido precioso y nos obligarán a hacer un gran partido mañana para superarlos”.

Respecto a las aspiraciones del Sevilla de cara a esta temporada, Lopetegui se ha mostrado cauto, y ha recalcado que solo piensa en el siguiente partido: “hacer de futurólogo nos gasta energía en lo que no necesitamos. La realidad es el día a día. Cuando pase enero llegará febrero. Nos centramos solo en el siguiente partido. Las competiciones y los objetivos se dirimen en los siete u ocho últimos partidos, donde hay que llegar bien de equilibrio en físico, plantilla, etc. No existe otra realidad”.