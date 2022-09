Tres puntos que dan un respiro a Lopetegui

El Sevilla FC ha hecho las paces con la competición liguera tras lograr unos sufridos tres puntos en Cornellà. Los hombres de Lopetegui han sido capaces de superar los batacazos ante el Barcelona y el Manchester City de la mano de un joven defensa que ha hecho que el equipo se de un lavado de cara, hecho que, por el momento, ayuda a mantener el puesto del entrenador.

En un crucial duelo que posiblemente decidía la permanencia del técnico sevilista, el club de la capital andaluza se impuso por medio de tres tantos. Uno de un enchufado Lamela, que parece que va a tener protagonismo este año -más con la marcha de Ocampos- y dos de José Ángel Carmona, un chaval que se echó el equipo a la espalda y dio una lección sobre cómo aprovechar las oportunidades concedidas a la cantera. Talento, agilidad y picardía son las cualidades que demostró el joven central, quien parece ser un factor esperanzador para esta temporada. Aún así, tiempo al tiempo.

No obstante, el plantel rojiblanco sigue mostrando graves carencias en la posición del punta. Viendo las más que mejorables definiciones de En-Nesyri se puede entender como Lopetegui optó por probar a Isco de falso nueve ante el City. Tampoco funciona Rafa Mir, perdido hasta en las tareas en las que debe desempeñar sus mejores virtudes, como las bajadas de balones altos o el juego de espaldas. En lo que respecta a Dolberg -el último fichaje en esta posición-, aún está por ver. Una cuestión que de momento están solventando otros jugadores del equipo, aunque sus efectos negativos son evidentes.

Otro apunte a destacar del club son las actuaciones de Bono. Se ha visto que sin el marroquí no tiene el día, hay goles en contra asegurados. El incomparable muro de la portería sevillista también tiene malas rachas, y esta defensa -mermada respecto a la campaña anterior- no es un seguro de vida. Sin embargo, no hay duda de que el guardameta será otro de los factores clave de cara al avance de la temporada.

Estos tres puntos hacen que Lopetegui pueda respirar tranquilo provisionalmente. El vasco lo sabe de sobra, y también es buen conocedor de la importancia que tiene mantener esta dinámica si quiere mantener el puesto. Como ha demostrado el fútbol desde siempre, el buen hacer deportivo es el único argumento que puede respaldar la estancia de un técnico, y eso es lo que más necesita el cuadro de Nervión en la actualidad.