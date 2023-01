Belarra vuelve a arremeter contra los grandes supermercados

Durante la visita, la líder de Podemos ha subrayado que hay "datos demoledores" en relación al precio de los alimentos, dado que "nueve de cada diez españoles han cambiado sus hábitos alimenticios por los precios de los alimentos".

Por tanto, ha enfatizado que aquí no hay solo un problema de la "gente que no puede llenar la nevera", que también, sino que la clase media del país está siendo obligada los alimentos que se pueden permitir y no los que considera mejores para ellos o sus hijos.

"No estamos solo ante un problema de inflación sino también de especulación, y frenar a los especuladores es una de las principales objetivos que tiene este Gobierno. Frente a esto toca mano dura y medidas contundentes", ha zanjado.