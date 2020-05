Catolicismo y empresa: entre Dios y el César

Y aquí empiezan los interrogantes: ¿Habla el papa con los pies en el suelo o en el cielo? ¿Chocarán con la dura realidad del mercado los deseos del pontífice y los de sus seguidores en el mundo de la empresa? Porque, la realidad del mercado es tan dura que no sé si palabras tan, en teoría, correctas como se han recogido aquí son válidas para llevarlas a la práctica, palabras que, por otra parte, no son nuevas ni mucho menos, como no lo es la doctrina social de la Iglesia. Las preguntas anteriores nos llevan a enlazar con el principio.

¿Le falta poco a Santiago Abascal para sumarse a este encabezamiento de una información publicada el pasado 23 de marzo de 2020 por La Nación Digital con la firma de Marcos López?: “El Papa comunista carga contra los empresarios en una entrevista con Évole para hablar del Coronavirus” (titular). “Bergoglio osa criticar a los empresarios españoles mientras la Iglesia no ayuda para acabar con el coronavirus” (subtítulo).

El cuerpo de la información indica lo siguiente:

“El Papa Francisco es un fiel defensor del comunismo. Así ha quedado demostrado, una vez más, en una entrevista con el periodista progre Jordi Évole en una televisión progre, La Sexta. Bergoglio criticó los despidos que están llevando a cabo las empresas. En ese momento, Évole no defendió el esfuerzo que están llevando a cabo multinacionales como Iberia o Burger King, que están tramitando despidos temporales cuyos afectados cobrarían el seguro de desempleo. Inditex ha garantizado el 100 % del salario a sus empleados pero parece que eso es algo que no valora el Papa Rojo”.

"El sálvese quién pueda no es la solución. No conozco las penurias que pueden pasar las empresas, pero si conozco las del operario. Una empresa que despide para salvarse no es la solución", añadió demostrando el cinismo de una institución que no sólo no dona dinero en estos momentos tan críticos sino que no acepta la autocrítica por no llevarlo a cabo”.

“Amancio Ortega, máximo accionista de Inditex, anunció que sus trabajadores no sufrirán la crisis económica. Les mantiene el puesto de trabajo y les pagará su sueldo, sin tramitar ningún ERTE, tal y como sostenían progres como Juan Carlos Monedero y Antón Losada, a los que la empresa puso en su sitio de manera magistral”.

O sea, caña al pontífice e incienso para los empresarios, procedente todo ello de una cabecera que se declara católica. Desde las propias filas del catolicismo brotan estas ramas furibundas que terminan por unir al papa con los postulados marxistas de Iglesias y separar al llamado por los católicos Santo Padre de quienes dicen ser sus seguidores mientras que otros sectores también católicos con poder e influencia persiguen una sociedad distinta no marxista, claro, donde la persona se coloque en el centro de la empresa.

A ver cómo se puede lograr esto último en un mundo donde cada vez sobran más los seres humanos a causa del crecimiento de la Inteligencia Artificial, todo ello agravado por la tremenda crisis mundial en la que estamos inmersos. He leído en una información de agencia algo desalentador sobre las empresas que Occidente ha desplazado a China con esto de la deslocalización (sanitarias, sobre todo, y otras): sí, Occidente se puede traer esas empresas para sus territorios pero no las conducirán humanos sino máquinas.