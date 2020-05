No hace mucho el diario El País entrevistaba al experto microbiólogo José Antonio López Guerrero quien afirmaba que a ningún virus le interesa destruir al huésped en el que vive porque entonces él mismo podría morir y que por eso, con vacuna o sin vacuna, el Sars Cov2 y nuestro cuerpo podrían hacer las paces y convivir juntos y, asimismo, como mucho, ocasionarnos molestias serias como sus virus primos hermanos que causan la gripe. No olvidemos que no pocas de las muertes por el virus actual se han producido por una reacción exagerada de nuestras defensas en la zona pulmonar.

Si el virus ha venido para quedarse y es una cruz más con la que tenemos que cargar en esta vida por haber llegado a ella y no ser un camino de rosas, el tema de nuestra supervivencia se despeja porque ya empezamos a saber lo que tenemos que hacer: tomar medidas como el que se abriga mejor cuando entra en una cámara frigorífica o el que se lleva agua en abundancia si tiende que cruzar un desierto. Y un desierto es lo que tenemos que cruzar ahora. Dado que nuestra sociedad se asienta en la economía de mercado y en sus trabajadores, les toca actuar al Estado y a las organizaciones mundiales que hemos creado para protegernos de diversas catástrofes. Lo malo es que no saldrán todos ganando, sino que los mejor situados lo tendrán más fácil y al perro flaco todo se le pueden volver pulgas porque si los más potentes necesitan ayudarse no pensarán en los demás hasta que les interese o puedan.