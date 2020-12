¿Deberíamos irnos de la UE?

Los países o zonas del mundo que se sienten poderosas y unidas por una historia y una cultura común -y que son poderosas, de hecho- no quieren que les dicten lo que tienen que hacer desde otros territorios extraños. España ni es poderosa ni está unida, por eso se siente a gusto en la UE y, dentro de España, Andalucía.

Inglaterra se ha ido de la UE y le ha salido bien la jugada, Cataluña y el País Vasco se quieren marchar de España, nuestras colonias de ultramar se desprendieron de la metrópolis en cuanto pudieron, aprovecharon nuestras crisis y disputas internas y nos dieron la patada. ¿Por qué sucedió o puede suceder? Porque se había originado y existe una clase social potentada, en Hispanoamérica, derivada de nuestra conquista, que se sentía poderosa y ya no quería virreyes ni órdenes que le llegaban desde el otro lado de un inmenso charco. Esa clase asumió la cultura de la supremacía europea, siguió reprimiendo a los indígenas pero no supo sin embargo aumentar y consolidar su posición frente a la potencia estadounidense debido a que en realidad no hubo independencia cultural, allí se quedó la España más rancia, ultrarreligiosa y caudillista, y toda Hispanoamérica cayó bajo el yugo que tiene encima España misma: el de Estados Unidos. No es que sea mal yugo -mejor ése que el chino-pero pesa demasiado y a fin de cuentas se trata de un país con poca sensibilidad histórica, un país de comerciantes que ha unido a dos culturas itinerantes “indestructibles”: la protestante y la judía que, en el improbable caso de que desaparecieran, no lo harían en realidad porque su huella quedaría en el planeta.

Ya no te necesito

Al igual que cuando una persona cambia y se fortalece deja de necesitar a otras para sobrevivir, los países que han caminado por su cuenta y han logrado frutos creen que no precisan de los demás. Esto es una especie de espejismo pero se deriva del egoísmo innato del humano y del de las colectividades necesarias que conforman los grupos humanos. Inglaterra aún siente su gloria que la tuvo y la tiene. Y se ha ido contra el deseo de buena parte del poder empresarial y financiero interno e internacional pero con el visto bueno de otro sector de ese poder factual e interno que no quiere pagarle a la UE cheques especiales por ser poderosa.

En 2016, los periódicos económicos lanzaron proclamas firmadas por grandes corporaciones en las que se recomendaba votar no al Brexit. Sin embargo, se produjo lo que en las ciencias de la comunicación se denomina una disfuncionalidad del mensaje, esto es, dicho en pocas palabras, el poder multinacional no se salió con la suya, la gente se quiso marchar y en 2019 ratificó esa decisión votando en masa a los partidarios de la ruptura con la UE. Una ruptura que no me parece tan ruptura si me detengo a leer el resumen de las más de 1.200 páginas del acuerdo, un resumen que, a su vez, se puede resumir así:

■ El pacto permitirá una relación comercial sin cuotas ni tarifas. No establece aranceles y cuotas entre ambas partes para todas las mercancías. El acuerdo también posibilita la simplificación de los procedimientos aduaneros aunque, como Reino Unido ha abandonado la Unión Aduanera, los controles se aplicarán a todos los bienes comercializados. En cuanto a los servicios financieros, el acuerdo no cubre este capítulo por lo que la City de Londres pierde el pasaporte que le permite operar en toda la UE con un acceso privilegiado.

■ Unos 210 millones de pasajeros y 230 millones de toneladas de carga se transportan entre la UE y Reino Unido anualmente. El acuerdo entre la UE y Reino Unido asegurará la continuidad de la conectividad aérea, vial y marítima.

■ Corresponderá a Reino Unido determinar si los ciudadanos de la UE que visitan el país para estancias cortas tendrán que conseguir un visado. Los turistas seguirán estando cubiertos por un plan de atención médica mutua en caso de emergencia.

■ Pesca. Durante un periodo de transición de cinco años y medio, hasta junio de 2026, la UE "transferirá un 25 por ciento del valor de las capturas" y después las partes pasarán a fijar las posibilidades de pesca en negociaciones anuales.

■ Erasmus. Reino Unido no participará en el programa de intercambio de estudiantes Erasmus.

■ No se ha acordado un marco de cooperación en materia de política exterior o defensa.

■ Ninguna de las dos partes está obligada por las normas de la otra a imponer normas medioambientales o sociales.

■ Ambos socios comerciales tendrán sus normas independientes sobre las subvenciones, pero si una de las partes considera que estas distorsionan o son perjudiciales para sus propias industrias, puede impugnar esas medidas ante un mecanismo de arbitraje independiente, con la posibilidad de que se imponga una compensación.

Magnífico, ¿no? Un país que exporta a la UE más de la mitad de lo que produce ha alcanzado un acuerdo positivo. Parece un efecto llamada pero, ¿para quién? Los otros socios poderosos no están a disgusto, la UE está hecha a la medida de Alemania que se entenderá bien con Francia. Holanda tiene poderío propio, los demás, a poner la mano.

En lo que se refiere a la universidad, poco debe importarle el asunto Erasmus, en este tema -y en todos- podemos adaptar al presente la frase del Conde de Romanones: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí las normativas y los reglamentos. Los dos países angloparlantes por antonomasia -Inglaterra y EEUU- en materia universitaria siempre creen que algo existe cuando lo descubren ellos, de manera que qué les vamos a enseñar el resto de los mortales a través de los Erasmus que es además, con frecuencia, la excusa para pasarse unas vacaciones lejos de casa, una especie de mili pija sin exigencias apenas.

Por otra parte, Inglaterra se ahorra aportar al presupuesto de la UE unos 12.000 millones de euros al año, con eso les puede echar una mano a sus ciudadanos que vengan a pasar la vejez bajo el sol español si es que aquí no los atendemos con nuestra maravillosa Seguridad Social, etc. No creo que los dejemos en la estacada porque, como se sabe, somos el país solidario por antonomasia, sobre todo con los de fuera.

¿Nosotros qué hacemos en la UE?

Nunca pensé que España iba a llegar a cotas tan bajas de respetabilidad frente al mundo desarrollado. Nunca pensé que mi país iba a dejarse humillar de esa manera por otros que empezaron a existir en el siglo XIX, empezando por Alemania. La pandemia ha puesto de relieve esa humillación, nos han insultado una vez más desde territorios que un día fueron nuestros en Europa. Ha sido y es vergonzoso no sólo para nosotros sino para nuestras antiguas colonias de América a las que les gustaría tener en nosotros un puente sólido con Europa.

Ya he dicho en otras ocasiones que mientras Inglaterra conformó su próspera Commonwealth, España es la raíz próxima de la miseria hispanoamericana. Y no sólo eso, ahora, con el acuerdo sobre el Brexit, ni siquiera he visto a una España exigente y beligerante siendo como es el único estado de la UE que contiene en su territorio una colonia de Inglaterra, país que ni cumple las resoluciones de la ONU en relación con la llamada “roca”.

No podemos ni pensar en irnos de la UE, tenemos que agachar la cabeza y seguir porque en estos momentos no somos nadie, una zona de la península ibérica rota en varios trozos, a la deriva como colectividad, en plena fase de transformación, si viviéramos en siglos de la Edad Moderna, un país fácilmente anexionable, a invadir casi con la facilidad con la que el mundo islámico lo hizo.

Nosotros a callar y a achantar. El presupuesto 2021-2027 de la UE prevé que los sectores que sufrirían reducciones serían la Política Agrícola Común (PAC), que recibiría un 5% menos de recursos, y el Fondo de Desarrollo Regional con un 7% menos. A pesar del tema Gibraltar y de las dos cuestiones señaladas, a callar y a esperar los 140.000 millones que engordarán la hipoteca de las generaciones futuras y nos convertirán en un país aún más subsidiado y, por tanto, indolente. ¿Quién rompe este círculo vicioso? ¿Los planes de Sánchez-Iglesias? Ojalá.

Claro, no tenemos poder, no pintamos nada, y el que no tiene poder sólo puede sentarse en una esquina con la mano extendida, a ver si le cae alguna migaja de la mesa de los más poderosos.