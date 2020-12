El Correo vive, el papel muere

En 2018, este diario decidió cerrar su edición de papel y conservar la digital, remodelada. Una campaña en contra de la propiedad del medio logró que gran parte de la opinión pública creyera que El Correo de Andalucía había desaparecido a causa de una mala gestión de la que por lo visto se han visto contagiados centenares de cabeceras en el mundo. Ahora se insiste en lo moribundos que se encuentran los diarios de papel, algo que era la crónica de una muerte anunciada, mientras que El Correo digital me informa de que posee 20 millones de usuarios y que al día recibe un millón de visitas. Fernando Cano desde el diario El Español se detuvo hace poco en analizar este tema de la muerte del papel prensa, anunciada ya a finales del siglo XX por especialistas como José Luis Martínez Albertos. En estos momentos, la lectura de prensa digital en España y en los principales países occidentales es aplastantemente mayor que la lectura en papel. Según la empresa de estudios de audiencia ComScore, la audiencia de los medios digitales en España es la que se observa en esta ilustración que, no se olvide, las cantidades que ofrece lo son en millones de personas.

Dos diarios que poseen ediciones en papel encabezan el ranking, muy igualados, incluso los ultimísimos datos indican que La Vanguardia ha superado ya a El Mundo . Pero obsérvese la presencia de cabeceras que han nacido ya directamente en la Red, a los que llamamos diarios nativos digitales: El Español, El Confidencial, OkDiario, The Huffington Post y eldiario.es , nombres que han ampliado considerablemente el pluralismo informativo, rompiendo esa supremacía PSOE-PP o, lo que viene a ser algo parecido, El País-Abc , que los ciudadanos españoles han recibido durante tantos años cuando sólo disponían del papel. Ahora el abanico ideológico se ha ampliado: prosiguen ambos, El País y Abc , pero han perdido mucha fuerza. Los receptores cuentan además con El Español (de tendencia liberal republicana), El Confidencial (liberal), OKDiario (muy conservador), Huffington Post (socialdemócrata) y eldiario.es (socialdemócrata de izquierdas).

El mundo se lleva hoy en una sola mano y se interacciona con él con sólo dos dedos, como mucho. Ya vamos más allá del diario digital, podemos tener a nuestro alcance toda una revista de prensa y estamos hablando sólo de periodismo. Supongo que McLuhan afirmaría de nuevo que el móvil sí que es una extensión real de nuestros cuerpos porque no sabemos ya qué hacer sin ellos. Otro tema es ahondar en su significado en cuanto a sus aspectos negativos o cuanto menos dudosos, algo que no es ahora el tema que nos ocupa.

Ahora bien, la rápida implantación de las herramientas telefónicas digitales nos está conduciendo a que los públicos consulten los diarios digitales a través de medios que no tienen por qué ser ordenadores portátiles o de mesa, al revés, estos aparatos han quedado en un segundo término cuando aún recuerdo el dineral que costaba un portátil mientras que ahora se puede encontrar uno decente por 400 euros.

Afirma Fernando Cano que “ es difícil situar un punto en la línea temporal en el que el papel comenzó su declive . No obstante, entre 2007 y 2008 confluyeron dos hechos que podrían tomarse como referencia del hundimiento del sector: el primero fue que su recaudación alcanzó niveles récord con 2.880 millones de euros. Nunca se volvería a cifras similares y, de hecho, en la actualidad supera con dificultades los 1.000 millones”. Como se puede suponer, las dos crisis encadenadas -2008 y Covid- han dado la puntilla al papel que, de todas formas, tenía los días contados aunque no hay que simplificar sentenciando que va a desaparecer, no, quedará ahí, pero como algo aún más de minorías porque la prensa diaria de papel siempre fue de minorías.

La difusión diaria del papel ha caído espectacularmente y sigue en caída libre, todos los grupos mediáticos propietarios de diarios de papel han aplicado EREs habitualmente y el grupo Vocento ( Abc, El Correo , pero del País Vasco, nada que ver con esta cabecera que usted lee ahora), acaba de anunciar otro. Vean cómo se ha venido abajo la difusión de los periódicos españoles que hasta no hace tanto tenían una tremenda influencia en el país.

Desde sus más de 435.000 ejemplares de difusión en 2007 hasta los casi 175.000 de 2020, el caso de El País es paradigmático. Sin negarle su importancia al rotativo de Prisa, su influencia sin duda no es la misma, sin ir más lejos, no pocos youtubers mantienen una audiencia mucho mayor y si se les ocurriera a todos, algunos, o a uno solo desacreditar a algunos de estos “antiguos” gigantes no les iba a gustar nada porque afectaría tal vez a sus futura y presente clientela.

Por lo demás, destaquemos estas ideas:

· En 2007, la prensa llegó a emplear a unos 16.000 periodistas, sin incluir a la plantilla de administración, ni comercial, ni de rotativas. Según El Informe de la Profesión Periódistica de la APM, en 2007 el sector empleaba 14.235 periodistas y en 2015, esta cifra se había recortado hasta los 6.700.

· Para los que no comprendieron el cierre de la edición de papel de El Correo de Andalucía que tanto nos dolió a muchos (yo empecé a escribir aquí en 1974), recordaré que torres altas cayeron antes a pesar de estar respaldadas por grandes grupos de comunicación con larga experiencia, todos ellos por lo visto llevaron a cabo una mala gestión empresarial: en 2011 cierra ADN, impulsado por Planeta, y eso que era gratuito. En 2012 cerró otro gratuito, Qué!, propiedad que fue de Recoletos (expropietario de Expansión y Telva) y de Vocento. En el mismo año echa el cerrojo Público, que hoy lo tenemos en digital con una línea muy proclive al gobierno actual de coalición. Público formaba parte de la mini-estructura mediática que se montó ZP con su amigo Jaume Roures, impulsor de La Sexta que luego se tragó Planeta. Me pareció tristísimo ver pasar de largo a los ciudadanos cuando se ponían en fila esos jóvenes de ambos sexos entregando diarios que los públicos ya no querían ni gratis.

· Las empresas tuvieron que cerrar delegaciones, disminuir el número de páginas y además, como Internet crecía en acogida y el poder adquisitivo de los públicos había disminuido y sigue disminuyendo con las crisis, lo cual originaba una huida mayor aún del papel y otra huida, la de la publicidad, los quiscos y tiendas de prensa han ido cerrando. Se juntaba el hambre con las ganas de comer.

· Internet ha pulverizado bastante el mercado periodístico. la prensa tenía un 37,4% de penetración en la población española en 2011 y, en 2020, ha llegado al 20,8%. Por el contrario, Internet ha pasado del 42,4% al 80,4% en este mismo periodo.