El duopolio de la TV y sus mensajes

Es un simple juego de mercado donde, por ejemplo, el rigor de la información y la calidad del periodismo pasan a un plano secundario debido a las exigencias de los públicos a los que se les ofrece lo que desean porque “el cliente siempre tiene la razón” y el anhelo de ganancia no permite que “la realidad estropee un buen reportaje” pensado en clave mercantil, no periodística, por tanto. Esto es extrapolable a la prensa y la radio.

Ya hace decenios, autores tan conocidos como Martín Barbero, Chomsky o Mattelart, demostraron y por tanto afirmaron que o no hay o hay muy pocos programas "inocentes" en TV, es decir, que el entretenimiento también transmite ideología.

La política como ideología del mercado o sencillamente la ideología de mercado, se cuela en los programas de entretenimiento. Por ejemplo, hay una diferencia entre Saber y Ganar de La 2 y otros programas en los que se logra dinero a base de responder preguntas porque en Saber y Ganar se exige más esfuerzo y conocimiento para obtener mucho menos y además no se le da apenas importancia a la puesta en escena, es decir, a la espectacularidad. Por el contrario, si mediante preguntas no complicadas se proyecta el mensaje de que se puede conseguir un dinero considerable, eso es un estímulo a la ganancia fácil destinada al consumo, o sea, es ideología.

Por otra parte, si una semana tras otra se promociona a alguna persona cuyo curriculum en la vida es realmente flojo y a veces insignificante, se está emitiendo la ideología de la exaltación excesiva del hombre o de la mujer simplemente por rasgos y gestos externos, no también por su formación y esfuerzo. Este hecho es parte de la misma ideología que excluye el mérito académico para conceder becas o que ahora está intentando otorgar títulos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) aunque el estudiante en realidad no haya superado la prueba y su curriculum esté surtido de suspensos, con lo cual el discriminado no es el que no sabe sino el que sabe y trabaja.

Mis alumnos crecen en este ambiente de la sociedad líquida, poco exigente, y cuando llegan al mercado se encuentran con otra realidad mucho más dura o algunos pretenden aprobar con esa filosofía imperante de ganar dinero y fama de manera no complicada. El mercado se aprovecha de muchas personas que les dan juego para al poco tiempo desprenderse de ellas y servirse de otras. A su vez, algunas de esas personas, por ejemplo, mujeres, aprovechan el instante para, pongamos por caso, desnudarse, salir en alguna revista y ganar unos ingresos, todo es una dinámica de mercado, pero no de conocimiento y formación a través del entretenimiento.