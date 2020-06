El empresario maligno y la izquierda bondadosa

Ya todos sabemos que Inditex –por influencia sobre todo del Covid-19- ha perdido dinero por primera vez en su historia reciente. Sus pérdidas entre febrero y abril de 2020 ascienden a 409 millones de euros frente a los 734 millones positivos registrados en el mismo periodo de 2019.

Juan Roig, reinvertirá este año casi 70 millones de euros, procedentes de su sueldo al frente de la cadena de supermercados y de dividendos, en reactivar la economía valenciana y nacional, así como en labores sociales y de mecenazgo.

Por supuesto, ambas compañías tendrán que cambiar de estrategia si se intensifica la crisis, de hecho, Inditex va a cerrar tiendas para impulsar la venta online y, aun así, el comportamiento de ambas resulta interesante y esperanzador en el contexto de mercado salvaje en el que nos hallamos.

Con todo, hay una izquierda tremendamente agresiva que persiste en mantener como elementos malignos de la sociedad a las cabezas más visibles de ambas entidades, en una dinámica maniquea que yo también mantenía hace treinta años pero que repensando la Historia me he visto obligado a desterrar. ¿Cuáles son las causas de tal maniqueísmo? He aquí algunas de ellas.

La necesidad de una creencia

Hace ya demasiados años, en 1994, estudié muy diversos planeamientos de grandes estudiosos con el fin de dotar a mi tesis doctoral –publicada casi toda en dos volúmenes bajo los nombres de El control de la comunicación de masas y La información binaria- de un firme basamento teórico-práctico. Lo había hecho incluso antes, a finales de los años 80, para desarrollar mi tesina sobre antropología cultural, cuando investigué el significado de la religiosidad popular en Andalucía. Entonces publiqué mis resultados en otro libro titulado Religión y religiosidad popular en Andalucía (1989).

Uno de los postulados que utilicé fueron las ideas del psicólogo Pastor Ramos cuando trata sobre el principio psicológico de la incertidumbre, aplicado a la conducta humana (no confundir por tanto con el principio de incertidumbre de la física). Desde el inicio -vamos a llamar de la consciencia humana-, el ser humano ha precisado de algún ente o idea que calme o suprima su principio de incertidumbre, su inquietud y su angustia ante lo que ignora pero que le inquieta someramente. Así aparecen manifestaciones tales como magia, totemismo, espiritismo o religión.

Al mismo tiempo, cree Pastor Ramos que también el humano encierra una pulsión explorativa que lo lleva a la ciencia y, por medio de ella, a ir disminuyendo lo que lo angustiaba, a la vez que nacen nuevos elementos a los que investigar. Ahora tenemos el ejemplo claro del estudio del comportamiento del virus Sars Cov2 y la búsqueda de una vacuna contra él.

Pues bien, en las corrientes de izquierdas que se empeñan en demonizar a determinados empresarios o al mundo de la gran empresa en general, late algo muy claro: la conversión del marxismo en teología ante la necesidad de poseer una explicación simple con que comprender el mundo que las envuelve.

El marxismo como teología

En el libro Mi camino, Edgar Morin, considerado el padre del pensamiento complejo, explica su experiencia personal como militante que procede del comunismo estalinista. Morin nació en Paris en 1921, tiene ya la friolera de 98 años y aún sigue en activo como pensador clave de los siglos XX y XXI para entender el mundo.

Como persona comprometida con la democracia, primero, y como comunista, después, participó activamente en la resistencia al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y, tras ella, siguió militando hasta que se intensificó su deseo de buscar una interpretación que fuera más allá de la dualidad simplista de dividir el mundo en comunismo y capitalismo y además tener que aceptar por disciplina estalinista que el partido siempre llevaba la razón.

Las teorías marxistas fueron convertidas en lo contrario de lo que eran, esto es, en una teología, afirma Morin, quien cree que el marxismo devino en una especie de resurgimiento del mesianismo judeocristiano: “Marx designó a un mesías, el proletariado industrial, cuya misión era llevar a cabo la revolución liderando a la sociedad bienaventurada, sin opresión ni explotación del hombre por el hombre”.

Morin aun hoy se confiesa un hombre de izquierdas porque desea un mundo más solidario, pero, a la vez, su pensamiento no obvia a la derecha puesto que han aparecido demasiados nuevos elementos y ciencias como para quedarse en la etapa en la que, como él mismo índica, “me convertí a la religión de la salvación terrestre que era el comunismo, me adherí al mito y, más aún a la religión”.

La razón de ser de ciertos progres

La razón de ser de los críticos e insultadores contra el gran empresariado es precisamente criticar e insultar a ese gran empresariado, es su religión, su forma de disminuir su principio de incertidumbre -al menos “para andar por casa”-. No sabrían qué hacer sin esa religión, no son capaces de proceder como Morin que sigue admirando la obra de Marx cuando en su filosofía de juventud insistía en que para comprender lo que sucede era necesaria una transversalidad de los saberes.

Los remedios contra el principio de incertidumbre son simples y esta medicina anti-empresarial cumple ese requisito: el rico es un elemento negativo, no hay más que hablar. Morin comprendió que esa simplicidad le venía muy corta a su intelecto y poco a poco abandonó el partido comunista. Entonces confiesa que lloró y que se sintió terriblemente solo hasta que fue hallándose a sí mismo. Enfrentarse a la soledad espiritual no lo hace cualquiera, mejor entonces buscar dioses y diablos en el mundo que se habita, es una simple maniobra de supervivencia.

En definitiva, una considerable cantidad de progres son restos del marxismo mal asimilado o, lo que es lo mismo, del marxismo interpretado como religión. La religión posee una característica central: uno no es de sí mismo, sino que es de sí mismo en función de otro, uno tiene valor si cumple lo que otro le ha ordenado que haga, de lo contrario, su ser no vale nada. El progre es capaz de menospreciar lo que ha construido con su mente y con sus manos porque se coloca al servicio del otro para renunciar a sí mismo, cree que debe estar en la masa porque la masa es la Verdad y la ha sacralizado.

En el fondo, suele existir una dependencia de esa Verdad, un sentimiento de haber pecado o haberse rebelado contra la Verdad como el místico o el religioso se sienten pecadores por creer y sentir que han ofendido a Dios y por tanto se han ofendido a sí mismos y merecen un castigo que ellos mismos se infringen en forma de sentimiento de culpa –han sido previamente adoctrinados para ello o sencillamente su debilidad los conduce a la penitencia- al margen de lo que les pueda llegar tras la muerte, ya por voluntad divina. El progre pseudomarxista puede ser ateo o agnóstico, pero actúa, siente y piensa como si no lo fuera.

Al ir contra la Masa/Verdad, o, mejor dicho, al sentir que va contra la Masa/Verdad, el progre común ha dejado de tener y de tenerse el poco o mucho valor y respeto que se tenía, algo que le ha sucedido por sentir y/o creer que ha transgredido la norma que se ha autoimpuesto. Todo esto es un signo de debilidad, un significado de no poseer valor a menos que sea dentro de la Masa-Verdad y de acuerdo a los atributos que el progre le ha atribuido a esa masa a la que llama Pueblo, el Pueblo escogido para que lleve a la Humanidad hacia la igualdad y la justicia, el Pueblo que es la bondad, que construye la Historia, que sabe adónde va.

Al mundo lo salvarán algunos

Si ese mesías que es el pueblo, en concreto el trabajador, el vulnerable, es quien está llamado a salvar al mundo y se constituye en la Verdad-Bondad, alguien tiene que ser el maligno de la película. Ya está, ahí tenemos a Amancio Ortega, a Juan Roig y a las multinacionales.

Desde luego, como científico que rechaza el maniqueísmo, yo no coloco al capitalismo ni como el victorioso de la Historia ni como el bueno –es también en cierto sentido una religión- pero tampoco lo hago con el pueblo, con la masa, y no estoy por la labor de condenar sin más a los grandes cerebros empresariales que llevan el nombre de mi país a los rankings mundiales que el Poder acepta como fiables y sólidos. A esos cerebros en lugar de intentar tirarlos por el suelo hay que ayudarlos y criticarlos constructivamente cuando sea menester.

Todo es mucho más complejo de lo que parece. El mismo Edgar Morin manifiesta que se indignó al oírle decir en una conferencia al premio Nobel André Gide: “el mundo sólo será salvado por algunos”, cuando él creía que al mundo lo salvarían “las masas populares”. Eso fue hacia el primer decenio de posguerra, ahora matiza Morin que volvió a encontrar esa frase, hace unos doce años, leyendo el diario que Gide escribió durante la guerra. Y entonces pensó: “¡Qué cierta es!”.