El infoentretenimiento y sus circunstancias

Desde luego, las redes sociales han abierto un camino para que espantemos nuestra soledad, estemos donde estemos; para las personas que no se hallan en sus países o próximos a sus allegados es una forma indudable de sentirse cerca, el mundo se ha vuelto pequeño no sólo con las redes sociales sino con los vuelos de bajo coste, por ejemplo. La patria de los jóvenes no se llama ya México, Estados Unidos o España, se llama planeta Tierra y allá donde esté el trabajo debe estar la patria, pero no es oro todo lo que reluce ni las redes sociales nos tienen que conducir necesariamente a un mundo feliz salvo que esa expresión haga referencia a la obra de Aldous Huxley, publicada por primera vez en 1932.

El psiquiatra Carlos Castilla del Pino constata que “los sentimientos son emociones” y que “el límite entre emoción y sentimiento es imprecisable”. Pero advierte que “las respuestas viscerales son bastante comunes en experiencias emocionales varias”. Por consiguiente, es preciso tener en cuenta que la utilización emocional por parte de los mensajes, en ocasiones puede írsele de las manos al propio emisor y más ahora que nos hallamos en el seno de la comunicación fragmentada, donde prima lo instantáneo, lo inmediato, lo fugaz, lo pasional, como en el uso común de las redes sociales.

He aquí una explicación psicosocial de esos comportamientos humanos en las redes sociales que tanto nos llaman la atención. Pero hay más, aunque un texto como éste me obliga a abreviar. Diversos neurocientíficos han demostrado que los cerebros de la mayoría de los humanos tienden a la comodidad, a no complicarse la vida: el infoentretenimiento es ideal para aportarle alimento a ese tipo de cerebro al que ya divulgaron mentes tan preclaras como las de Eduardo Punset o Cordelia Fine cuando afirmaban: “Vanidoso y ególatra, nuestro cerebro trata de convencerse siempre de la opción más cómoda, de la que concuerda mejor con su propia realidad. Por eso memoria e inconsciente se encargan de ajustar lo que no encaja, de cambiar lo que no gusta, de eliminar lo que duele y de ensalzar lo que agrada”.

Estas bases psíquicas y neurocientíficas nos explican, en este caso, el éxito que tienen y tendrán los productos de las empresas dedicadas a lo que hoy define a nuestro mundo: la evasión y el entretenimiento a través de sistemas informáticos.