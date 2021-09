El presidente de la CEA reclama «todos los apoyos para paliar un déficit de infraestructuras inasumible»

Al respecto, ha explicado que "los territorios cada día son más competitivos" y "los que no tienen buenas comunicaciones e infraestructuras cuentan con un déficit que puede condicionar su futuro". Por ello, "si Jaén no despeja sus incertidumbres" en esta materia "tendrá un problema" para las próxima generaciones".

Para González de Lara, el territorio jiennense "está en una encrucijada, en un momento de impulso, donde requiere todos los apoyos y las estrategias comunes posibles", punto en el que ha añadido que "Jaén no siempre ha sido bien tratada".

"Y no me cabe la menor duda de que están dispuestos a arrimar el hombro con sus críticas constructivas y sabiendo la importante responsabilidad que los empresarios tienen en el desarrollo de un territorio, en este caso Andalucía", ha enfatizado Reyes, no sin resaltar la importancia del momento actual en la recuperación de la crisis de la covid-19.

A su juicio, administraciones y sector privado deben ir "de la mano" para aprovechar las "grandes oportunidades" futuras, no solo por los fondos europeos. "Hay que intentar captar el máximo de estos fondos, y no es suficiente con que las administraciones presentemos proyectos, también es clave la labor que hagan los empresarios en cada territorio", ha comentado.

Tras su paso por la Diputación, González de Lara ha visitado el Ayuntamiento de Jaén, donde se ha reunido con alcalde, Julio Millán, junto con la primera y la segunda tenientes de alcalde, María Orozco y África Colomo. El regidor ha trasladado la importancia de contar con su interlocución y ha brindado también la colaboración municipal para favorecer la actividad, la inversión y la generación de oportunidades en estos momentos en los que más necesario es avanzar hacia la recuperación económica y laboral.

REUNIÓN CON LA DIRECTIVA DE LA CEJ

Finalmente, ha mantenido un encuentro con la junta directiva de Confederación de Empresarios de Jaén en la que ha sido su primera visita institucional desde que Bartolomé González fuera elegido presidente el pasado junio. Acompañado del secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, ha respaldado la batería de reivindicaciones de la CEJ de parte de los representantes de los sectores productivos presentes en la reunión.

Entre otras cuestiones, González de Lara ha recogido las inquietudes que sectores como el agrario le han trasladado acerca de la incidencia que los eco-esquemas de la nueva PAC tendrán sobre el olivar jiennense. Igualmente, se ha incidido en el escaso desarrollo de infraestructuras que "obstaculizan el potencial de la provincia como nudo logístico".

Por su parte, el presidente de la CEJ ha señalado la pérdida de peso estratégico de la provincia en el conjunto andaluz como consecuencia de la escasez de inversiones que recibe Jaén por parte de las administraciones. Por ello, ha pedido al presidente de CEA que siga poniendo a Jaén en el centro de las demandas e iniciativas que desde la patronal andaluza se están llevando a cabo en favor de la actividad empresarial.

Junto a ello, ha trasladado la necesidad de que los fondos europeos Next Generation lleguen a todo el tejido productivo y se garanticen los mecanismos para que las pymes, que representan el 99 por ciento del tejido productivo jiennense, puedan acceder en igualdad de condiciones.

González ha destacado también la necesidad de seguir trabajando en una fiscalidad más competitiva que impulse la actividad empresarial, en promover que las ayudas directas a empresas lleguen con urgencia y en la aceleración de proyectos de interés estratégico para nuestra provincia. Por último, ha elogiado los "logros" alcanzados por CEA en estos duros meses de pandemia gracias a la búsqueda de consensos en el marco del diálogo social.