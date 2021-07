La innovación como herramienta de éxito frente al reto de la Economía Circular

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha acogido en la mañana de hoy la celebración de un encuentro centrado en la Innovación abierta como solución a los retos de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de las empresas con el Medio Ambiente, que bajo el título ‘Innovación abierta para el reto de la Economía Circular’ ha contado con intervenciones de empresas y expertos en la materia. Esta jornada se enmarca en el Protocolo Marco de Colaboración firmado en noviembre de 2020 por CEA, Mercadona y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía para el fomento de la cultura de Innovación abierta en el ámbito empresarial, “como factor clave para fomentar la competitividad actual y futura de las empresas andaluzas en un mundo globalizado”, según recoge el citado acuerdo. El objetivo es impulsar la Innovación abierta, las iniciativas de intraemprendimiento y el uso de datos abiertos en el sector empresarial andaluz, a través de la puesta en marcha de acciones que permitan fomentar la actividad en investigación y la transferencia de conocimientos, contribuyendo así a expandir la cultura de la Innovación entre las empresas y autónomos que operan en la región. En la presentación del encuentro, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha indicado que “es un elemento prioritario para el Gobierno andaluz convertir la Innovación en un signo de identidad de Andalucía, incrementar la propensión a innovar de las empresas de la comunidad autónoma y fortalecer el Sistema Andaluz de Conocimiento como motor económico de la región”. El consejero ha apostado por la Innovación “como palanca para el futuro económico de la región, la creación de empleo y el bienestar social”. A su juicio, “debemos favorecer la conexión del ecosistema innovador andaluz y, además, poner en marcha distintas líneas de incentivos que favorezcan esta transformación”. Y ha hecho hincapié en la necesidad de “trabajar de forma colaborativa para concienciar a la sociedad sobre la finalidad y los beneficios de este nuevo sistema de trabajo y hacer ver a ciudadanía y empresas que este cambio reportará mejores resultados y más eficiencia”.

El presidente de CEA, Javier González de Lara, ha puesto en valor que el foro especializado celebrado este lunes se enmarca en las actividades que desarrolla el Centro de Servicios 2 Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND). Se trata del enlace andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a pymes del mundo. Javier González de Lara ha subrayado que CEA, Mercadona y la Consejería de Transformación Económica “están unidas en el empeño por la Innovación, como vehículo indispensable para el desarrollo de las empresas andaluzas y su crecimiento competitivo”. Desde la vocación social y de impacto sostenible en el entorno del tejido empresarial de Andalucía, el presidente de la patronal señala “la oportunidad de negocio y del empleo, tan necesitado en nuestra tierra, que encierra el círculo virtuoso de la Economía Circular. Es el tiempo de la acción en materia de Innovación”. La participación de Mercadona en este proyecto responde a la convicción de la compañía de que la Innovación es una de las principales palancas de crecimiento de las empresas. Jorge Romero, director de Relaciones Externas en Andalucía, ha puesto el énfasis en que “empresas, administraciones, institutos tecnológicos, universidades, consumidores y gestores de residuos estamos unidos bajo el compromiso de cuidar nuestro planeta, aprovechar los recursos y trabajar por el reto de la economía circular, y para ello es fundamental que exista un trabajo conjunto. El camino de la Innovación no es un trayecto que podamos realizar solos, se necesitan buenos compañeros de viaje”. Ha destacado como ejemplo el trabajo realizado por Mercadona con distintos partners para desarrollar su estrategia medioambiental. Una responsabilidad compartida En la jornada de hoy se han celebrado dos mesas redondas, ambas moderadas por el presidente del Consejo Empresarial de Medioambiente de CEA, Manuel Mingorance. En la primera de ellas, Alejandro Villanueva, jefe adjunto de la Unidad de Economía Circular del Centro Común de Investigación de la Unión Europea, ha apelado a la responsabilidad social de las empresas a la hora de reducir envases, ampliar el catálogo de productos locales y con ecoetiqueta, eliminar productos con peor perfil medioambiental.



En definitiva, la responsabilidad de alinearse con las políticas europeas de hacer los productos verdes como norma y no como excepción. Asimismo, ha abogado por adecuar la gestión medioambiental a las características de las plantas de tratamiento de cada zona, ya que si en una región, por ejemplo, no se hace compostaje, no se deberían proporcionar bolsas compostables sino de plástico reciclable.

Rubén Barreno, presidente de la Asociación de Gestores de Residuos del Sur, ha destacado que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de empresas dedicadas al sector medioambiental (más de 10.000 empresas, el 2,3% del tejido empresarial andaluz, según los últimos datos disponibles) y que su sector ha sido “pionero” en aplicar los principios de la economía circular porque llevan más de 50 años trabajando para valorizar los residuos que llegan a las plantas de tratamiento, pero también ha querido hacer un llamamiento a la necesidad de que el sector innove y abogue por la modernización. Laura Cruz, directora de Responsabilidad Social de Mercadona en Andalucía, ha detallado la estrategia que ha puesto en marcha la compañía para reducir el uso de plástico y gestionar los residuos para evitar que se conviertan en desperdicio, aplicando los principios de la economía circular. La denominó Estrategia 6.25, porque contempla seis acciones para lograr un triple objetivo en 2025: reducir un 25% el uso de plástico en los productos de marca propia, que todos los envases de plástico sean reciclables y reciclar todo el residuo plástico que genera su actividad como cadena de supermercados. Experiencias prácticas sobre Innovación La segunda mesa ha abordado casos de éxito de empresas innovadoras, ambas adheridas al movimiento #EActíVate (https://eactivate.com/), que cuenta con la participación de más de 5.500 empresas, más de 800 de ellas de Andalucía. Una de las firmas ha sido Navarro 3 Hermanos, compañía malagueña consolidada en el sector de recambios de motos, bicicletas y automóviles. Su director comercial, Sergio Morales, ha hablado de innovación aplicada a la digitalización y la creación de sinergias con partners y otras empresas para ampliar el servicio al cliente y expandir su modelo de negocio.

En la mesa también ha intervenido José Luis Olmedo, director general de la empresa sevillana Dulces Olmedo, especialista en mantecados, polvorones y otros dulces navideños, así como en la producción de snacks de chocolate y hojaldres. Olmedo ha destacado cómo la innovación en producto y tecnológica, acompañada de un importante plan de inversión, ha permitido a la compañía familiar dar un giro completo al negocio, rompiendo la estacionalidad de la Navidad, y adaptarse a la cambiante demanda de los consumidores. Cuarta Ola de la Innovación Isidro Laso, experto del Gabinete de la Comisaría para la Innovación de la Comisión Europea, ha destacado que estamos ante la Cuarta Ola de la Innovación y el principal reto es superar la fase de expansión de las startups digitales, “que nos han hecho la vida más fácil pero no han resuelto problemas reales” a otro emprendimiento que sí soluciona problemas “y los inversores europeos afortunadamente están alineados con ello”. “Las empresas no necesitan subvenciones, sino inversores y un marco legislativo que las beneficie. El éxito de las empresas innovadoras depende más del ecosistema en el que se encuentren que de las propias empresas”, ha señado Laso, para quien otro gran reto es la educación. “El mayor problema que tienen las empresas es el acceso al talento, por lo que la educación es crucial. La I+D+I debería evolucionar a E+I+I (Educación, Investigación e Innovación)”.