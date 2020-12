La plataforma ‘#SevillaYA’ consensúa las próximas acciones para conseguir inversiones para Sevilla

La “Plataforma Civil por y para una Sevilla con futuro. #SevillaYA”, que aglutina a más de cien entidades de la sociedad civil sevillana, se ha reunido para decidir qué medidas tomar ante la falta de inversión en infraestructuras en nuestra provincia y, por tanto, sobre la lenta evolución o paralización de los proyectos que son prioritarios y urgentes para que Sevilla pueda ser competitiva.

En dicha reunión se han consensuado las próximas medidas a llevar a cabo por la plataforma, como pedir a los representantes por Sevilla firmar un Documento de compromiso para que las principales obras de infraestructura que reclama Sevilla se tramiten por la vía de urgencia.

Desde la plataforma se recalca que si durante años Sevilla está a la cola en inversiones no es de extrañar que sea una de las provincias con mayor porcentaje de exclusión social y tenga 6 de los 15 barrios más pobres de España (INE) y ya que si no hay infraestructuras no hay desarrollo, ni futuro. Además, para #SevillaYA esta crisis no va a hacer más que acentuar las grandes carencias en Infraestructuras y Movilidad que tenemos.