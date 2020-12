Las claves de la subida del salario mínimo (SMI) en 2021

" Sería un error ir a esa vía (refiriéndose a la postura de la patronal) y, por lo tanto, el lunes volveremos a recabar todo el conjunto de opiniones ", ha dicho, tras afirmar que el Gobierno no va a condicionar el debate a ninguna cifra concreta, "más allá de entender que la congelación no es oportuna".

De su lado, los sindicatos han valorado que el Gobierno haya dicho que no va a congelar el SMI, pero aseguran que quieren verlo reflejado en la propuesta del Ejecutivo del próximo lunes.

Para el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, hay que tener en cuenta que todos los datos van a evolucionar favorablemente el año que viene, y ha añadido que las pensiones mínimas van a subir un 1,8% el próximo año y que el incremento de los salarios medios pactados en noviembre fue del 1,89%. "De ahí no debería bajar la subida del SMI el año que viene", ha resaltado.

De su lado, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que para su organización sindical "un punto de ruptura" sería que el Gobierno planteara una subida del SMI del 0,9% como la de las pensiones o la del salario de los funcionarios. "Nos planteamos un aumento a 1.000 euros, que supone un incremento del 5%. Y lo hacemos porque creemos que esa frecuencia de subida es más fácil si vamos a alcanzar el objetivo del 60% del salario medio al final de la legislatura", ha añadido.

Asimismo, han dejado claro que una subida "menor" e "ínfima" no va a resolver la situación en la que se encuentran miles de personas en España. "El planteamiento de los sindicatos es conseguir avanzar en el SMI", ha remarcado Pino.

El representante de UGT también ha señalado que no entiende cómo la patronal se opone a la subida del SMI, cuando ha pactado que a final de este año los convenios colectivos se sitúen por encima de los 1.000 euros, o como mínimo en los 1.000 euros.

"La patronal no ha venido más que a decir aquello que dice siempre: ahora no podemos, ahora no es el momento o no es posible", ha dicho Pino, que ha pedido a los empresarios que "se comporten" en la negociación y les ha instado a hacer una propuesta de subida y a que dejen de lado las negativas, porque "han obtenido una ingente cantidad de dinero para salvar a las empresas" durante la pandemia.

De su lado, el representante de CCOO ha dejado claro que es "irrenunciable" que el SMI alcance el 60% de la media salarial española a lo largo de la legislatura y ha apuntado que este es un buen momento para ratificar el compromiso y evitar "confusiones".

"El salario mínimo no se puede quedar atrás en 2021, porque si se queda atrás, lo hacen cientos de miles de personas, mujeres, jóvenes, migrantes y otro tipo de trabajadores que se encuentran en una situación más molesta salarialmente", ha indicado Gutiérrez, que piensa que el SMI en 2021 debe elevarse para "dignificar" la vida de los trabajadores.

Asimismo, ha insistido en que la subida está fundamentada por varias razones, porque España no puede ser una excepción en relación con los países europeos y porque es una "palanca clave" para avanzar en una distribución de la renta igualitaria y para luchar contra la brecha salarial.

Por otro lado, piensa que existen razones económicas, ya que, según ha señalado, en España desde 1980 hasta 2016 el SMI "no ha ganado poder adquisitivo o incluso lo ha perdido". Asimismo, ha recordado que cuando se sube el SMI, se incrementa el consumo y la demanda interna. "Es una palanca que permite un crecimiento mayor", ha añadido.