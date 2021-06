Las tecnológicas son el Poder y nunca pierden

Números que marean, pero números. ¿Qué hay debajo de ellos? Al margen de que me detenga en otro momento sobre este tema empezaré diciendo que estamos ante una especie de estados paralelos. Todas estas empresas juntas y bastantes otras que no he nombrado son más poderosas que estados poderosos. Uno de los asuntos relativamente nuevos en la Historia es que los estados nacionales más poderosos miran con lupa a este poder omnímodo que se llama Inversores en general y en tecnología en particular porque van desde un simple ordenador hasta una moneda digital. El nuevo Poder del mundo se asienta en una unión entre inversores de varias generaciones que pueden poner de rodillas a muchos estados a los que, por ejemplo, compran deuda, bonos o bien facilitan información de todo tipo.

Les pondré un pequeño ejemplo. Bill Gates (Microsoft), 65 años, y Warren Buffet (Berkshire Hathaway), 90 años, son accionistas tanto de Berkshire Hathaway como de otras empresas entre ellas Warner. Buffet es accionista de Coca-Cola, Bank of America y JP Morgan Chase. Gates es accionista de uno de los tres grupos mediáticos más importantes de América Latina: Televisa, encabezado por la familia Azcárraga. Televisa mantiene desde hace años una unión con Prisa a través sobre todo de la cadena de radio mexicana Radiorama, propiedad de ambos grupos. Prisa mantiene una alianza con The New York Times cuyo máximo accionista privado es el magnate mexicano Carlos Slim, presente también en el accionariado de Prisa y unido a Caixabank. Jeff Bezos (Amazon) controla The Washington Post y desde hace poco Metro Goldwyn Mayer.

Aún así, por encima de todos ellos o en alianza con ellos se encuentran los grandes fondos de inversión: BalckRock y Vanguard, ambos de EEUU. Sólo BlackRock, según sostiene Rubén Juste en su libro La nueva clase dominante, mantiene activos por valor de seis trillones de dólares. BalckRock y Vanguard son accionistas de Tesla, la compañía de coches eléctricos de Elon Musk, un señor que tiene por delante un futuro más allá de lo inmenso con sus coches eléctricos y que está convencido de que tarde o temprano algún factor destruirá la Tierra y por eso desarrolla sus planes para colonizar Marte. ¿Qué necesitan por ejemplo las baterías de los coches eléctricos? Litio. ¿Cuál es la compañía más importante de producción de litio en el mundo con extractoras en más de cien países? Albermarle Inc. ¿Quién es su principal accionista? Vanguard.

Mínimos detalles, ya tienen los estados que espabilar antes de que aumente su “vasallaje” en relación con este poder privado, aunque si desean más datos de los que tienen sobre todo y todos se los tendrán que pedir a Mak Zukenberg, señor de Facebook, WhatsApp, etc., que nos tiene fichados sin ponernos una pistola en la sien, nos fichamos con sumo gusto nosotros mismos.

Y mientras todo esto y mucho más está transcurriendo en el mundo, nosotros que si Sánchez es muy malo o muy bueno y que si los catalanes se separan o si España va a ganar la Eurocopa. Por eso existen mandamases y mandados algunos de los cuales subirán al club de los poderosos.