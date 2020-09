Los supermercados se preparan para una de ‘guerra de precios’

Mercadona, Carrefour y Dia, los tres líderes de la distribución española, pierden cuota de mercado por primera vez en la historia en los ocho primeros meses de un año, marcado por la crisis sanitaria del coronavirus, mientras que Lidl sigue creciendo en España tras registrar un nuevo récord en la 'nueva normalidad' junto a los supermercados regionales.

En concreto, la cadena de Juan Roig se mantiene como sólido líder de la distribución nacional con una cuota de mercado de 24,8% a pesar de haber caído un 0,8% este periodo. "Mercadona perdió tres millones de compradores en el confinamento, pero los ha ido recuperando. El 90% de los españoles ha entrado a comprar en Mercadona en lo que va de año", ha explicado el experto en 'retail' de Kantar Worldpanel, Florencio García.

A pesar de la caída de este periodo, García cree que Mercadona "no ha alcanzado aún su techo" en España, ya que considera que "aún tiene recorrido de crecimiento en algunas regiones". "Esperamos alguna reacción por su parte y algún movimiento para recuperar los clientes perdidos. Para captarlos tiene que desarrollar su 'ecommerce' y recuperar la confianza del 'jefe' a la hora de acudir a la tienda", ha señalado.

Carrefour, que se mantiene en la segunda plaza de la distribución española, cedió un 0,5% en este periodo, hasta alcanzar el 8,2% de cuota, que se situaría en el 8,5% con la reciente compra de los supermercados de SuperSol.

García ha destacado que la adquisición de SuperSol, que le refuerza en proximidad, ya ha empezado a notarse y se está implementando a una "gran velocidad", lo que permitirá a la enseña ganar más de un punto de cuota en Andalucía y de 0,5 puntos en Madrid.

Por su parte, Dia alcanza el 6% de la distribución nacional tras ceder un 0,7%, después de no haber podido retener el crecimiento conseguido durante la fase de confinamiento por el coronavirus en la vuelta a la nueva normalidad.

"Podemos pensar que ha perdido todo lo que ha ganado en el confinamiento, pero es su mejor año en los últimos tres. Ha conseguido avanzar y su futuro a medio plazo pinta mucho mejor que hace un año", ha explicado García, que ha precisado que la firma ha reducido sus promociones, lo que le permitía ser "competitivo en precios".

LIDL, ENTRE LOS GRANDES TRIUNFADORES

Lidl se consolida como uno de los grandes triunfadores en este periodo, tras crecer un 0,3% en el acumulado del año, lo que le permite alcanzar una cuota del 5,6% tras el confinamiento, además de registrar un récord en la 'nueva normalidad' del 6,1%, correspondiente a la semana del 26 a la 35 del año.

Por su parte, Eroski y Auchan se mantienen estables en estos ocho meses con una cuota del 4,9% y del 3,4%, respectivamente, mientras que los supermercados regionales siguen creciendo en el mercado nacional con un incremento del 0,8%, hasta alcanzar el 14,6% del mercado.

El 'ecommerce' de gran consumo, que se disparó durante el confinamiento del coronavirus, alcanza una cuota del mercado del 2,5%, tras crecer un 0,7% en los ocho primeros meses del año.

"Las cadenas que mejor han aprovechado el 'online' son las que estaban mejor preparadas, como El Corte Inglés, Carrefour y Dia, incluso los súper regionales como Eroski o Bon Preu han tenido un crecimiento importante. Además, los 'pure players', como Amazon, que en alimentación ha aumentado su presencia, empiezan a tener protagonismo", ha subrayado.

De esta forma, el gasto de los españoles en productos de gran consumo se elevó un 14,2%, con un incremento de la demanda de un 12%, impulsado sobre todo por la alimentación y los frescos. "En 2020, el gran consumo registra un crecimiento importante y se confirma como un motor económico que sigue funcionando", ha subrayado García.

'GUERRA DE PRECIOS' PARA EL FINAL DE AÑO

Por otro lado, García ha avanzado que se espera una 'guerra de precios' en la distribución para el tramo final del año. "Se espera que algún distribuidor haga algún gesto de forma agresiva en precios y pueda desatar una batalla más importante en lo que queda de año, ya que los distribuidores tendrán que replantearse también el plan promocional", ha indicado.

"Con la reducción de márgenes y la 'guerra de precios' se va a producir una situación complicada en la que no todo el mundo va a poder aguantar", ha advertido el experto de Kantar, que señala que tras una "pausa" en septiembre, se espera un "incremento de las promociones y de ajuste de precios" a partir de octubre.

Tras la adquisición de Supersol por parte de Carrefour, el experto de 'retail' de Kantar no descarta que se pueda producir alguna operación similar, pero no a corto plazo, aunque ha precisado que dependerá de si la situación económica se mantiene ante el escenario pesimista de 2021 y del estrechamiento de márgenes.