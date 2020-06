En Sevilla, igual que tenemos claro que una buena rubia (cerveza), quita todos los males, somos sabios conocedores que “no hay bar que por bien no venga” para mitigar cualquier congoja desencadenada. Precisamente este eslogan es la base de la actividad digital de La Extremeña, bar impulsado desde la juventud en el barrio de Los Remedios (Calle Virgen de África, Nº16) para ser punto de encuentro en el que los sevillanos, no sevillanos y extranjeros acudan para ratificar que, en buena compañía, los problemas no son problemas sino meras circunstancias sin resolver.

Tras dos meses de confinamiento, limitaciones y paralización económica en líneas generales, el sector de la hostelería ha despertado de su letargo con no otro propósito que, bajo el duende propio de su sevillanía, contribuir en este despertar para un bien común: nuestra felicidad. Para lograr este fin, Javier Duque Arroyo, gerente de La Extremeña, tiene claro que el camino hacia éste pasa por actualizar el modelo de fidelización, en el que las redes sociales juegan un papel fundamental en el devenir del sector hostelero. En sus palabras a este periódico, este joven emprendedor cuenta a Sevilla cómo ha sido el regreso de su negocio a la denominada “nueva normalidad”, la importancia de fomentar el trato digital con la clientela y continuar impulsando su marca a través de las nuevas tecnologías, amén de una serie de curiosidades propias de aquellos que abordan cualquier aventura de ilusionantes y sevillanas maneras.

Golpe severo con el COVID-19... ¿cómo ha sido la vuelta a la “nueva normalidad”?

Muy difícil. Pero no estaba solo. En estos tiempos tan complicados he podido ver el cariño de las personas ayudándose. Hasta el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la campaña de ampliación provisional de las terrazas, ha puesto su granito de arena para ayudar. Sabemos que todas las ayudas son pocas en estos momentos, pero mejor pocas que ninguna.

La actualización de vuestras redes sociales se debe a...

De pequeño, escuchaba que quien no supiera inglés y conociera el mundo de la informática a determinado nivel se convertiría en un analfabeto del siglo XXI. Por ello, hemos querido apostar por tener una nueva gestión de contenido y tener todas las redes sociales lo más posicionadas y activas posible. Hoy, casi todo se mueve por redes sociales y la visibilidad y proyección que te da tener unas redes sociales potentes. Más si se trata de un proyecto joven como es La Extremeña. Además, apostamos mucho por crear un vínculo cercano con los clientes que es, a fin de cuentas, a quienes nos debemos.