Maroto: No me va a valer que la Junta diga no tener instrumentos para Abengoa

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pedirá la implicación de todas las Administraciones para salvar a Abengoa, especialmente la de la Junta de Andalucía, que "no se puede quedar de perfil cuando una empresa andaluza quiebra".

"No me va a valer que la Junta me diga que no tiene instrumentos", afirma con rotundidad en una entrevista con Efe, durante la Cumbre Mundial de Turismo Juvenil celebrada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Italia.

Según confirma ella misma, Maroto asistirá el próximo lunes al encuentro convocado por el Ayuntamiento de Sevilla, en el que también participarán la Junta de Andalucía y la dirección de Abengoa, para tratar de buscar una salida a la situación que atraviesa la empresa.

"De alguna manera he propiciado esa reunión porque hay un elemento que era necesario: incorporar a la Junta de Andalucía. No se puede quedar de perfil cuando una empresa andaluza quiebra", apunta.

En tono sosegado, la titular de Industria se remite a 2020, cuando el Gobierno autonómico, del popular Juanma Moreno, no concedió a Abengoa los 20 millones de euros a los que se había comprometido dentro del proceso de reestructuración de la compañía, al carecer de instrumentos financieros y mecanismos legales.

"Tuvimos falta de buena política por parte de la Junta, que se quedó fuera del acuerdo de reestructuración. Eso me motivó esta semana a mandarle una carta al presidente Moreno animándole e instándole a que nos convocara y ver, desde lo público y con la empresa, cuáles eran los escenarios", explica.

Eso sí, Maroto avisa de que, en esta ocasión, no va a aceptar que la Junta "diga que no tiene instrumentos".

"Yo le dije al consejero que el instrumento se llama Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Si yo como ministra he podido llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) instrumentos que no existían, una Administración no me puede decir que no se puede".