Mercadona encabeza el Ranking de Empleo, de Andalucía Económica, con 19.598 trabajadores en la región

Previamente a la presentación, se ha celebrado la mesa redonda sobre 'Innovación + Tecnología + Iniciativa Humana', que ha sido moderada por Gloria Lozano, National Sales Leader de Manpower, y ha contado con las intervenciones de Tomás García, director de Gestión de Personas y Mejora Continua de Caja Rural del Sur; José Alberto Calvo, director de Recursos Humanos de Helvetia; María Morales, directora de Recursos Humanos de Elmya; Paula Such, directora de Recursos Humanos de Aertec; José María Bursón, director Servicios Corporativos AND & OR; Elena Salleras, gerente de Selección y Comunicación Interna de Bidafarma, y David Andrés Pérez, director área de Personas de Opplus.