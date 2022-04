OECA, un observatorio económico, empresarial y social, para coordinar actuaciones en cumplimiento de la Agenda 2030

¿De qué otras herramientas disponen?

Cada 15 días realiza Diálogos OECA, son programas en CEA TV donde se proponen temas de interés con expertos internacionales de prestigio para influir en la toma de decisiones y aportar ideas que repercutan en la opinión pública. Papeles OECA es una revista de cultura, multitemática, abierta a todas las contribuciones que apuestan por el desarrollo integral de la persona, que propone cada mes una pieza del puzle de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con el objetivo de abrir un diálogo crítico y constructivo entre expertos de distintas disciplinas fomentando así la colaboración interdisciplinaria e intercultural. Realiza informes, sobre el avance de los ODS en el tejido productivo andaluz, tiene una Página web https://www.cea.es/oeca/ y es activa en Redes Sociales: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Tras cumplirse varios años desde el lanzamiento de los ODS y la Agenda 2030, ¿qué balance hace sobre los avances conseguidos en Andalucía hasta el momento?

La sociedad andaluza, desde diferentes ámbitos y niveles, lleva desde 2015 trabajando por incorporar la Agenda 2030 a sus acciones e implicarse en la consecución de los ODS. Desde OECA trabajamos en particular con el sector empresarial. En el último informe que hemos elaborado constatamos en sus conclusiones, que el 78,5 por ciento de los empresarios andaluces tiene un conocimiento mínimo sobre la Agenda 2030; un 86 por ciento lo tiene sobre los ODS, claramente identificados como nuevo marco de desarrollo de la actividad económica. En este sentido, las empresas andaluzas avanzan en la comprensión de los beneficios de los ODS para sus proyectos y la sociedad, y el 49,1 por ciento dispone de un plan para abordarlos. Aumenta así la consciencia de nuestro tejido productivo: el 57 por ciento de las empresas reconoce haber analizado el impacto de la implementación de los ODS en su cadena de valor y más de un tercio de las empresas (38,4%) define sus prioridades a través de los 17 ODS.

¿Cómo lo hacen concretamente?

Este estudio al que aludía revela también que el 52,8 por ciento de las empresas andaluzas trabaja en la implementación de la Agenda 2030 no desde un departamento concreto, interno o externo, sino desde la propia Dirección y elevando los ODS a una cuestión estratégica para el crecimiento de sus proyectos y de sus profesionales.

¿Optimista?

A la luz de estos datos, subrayaría que la mayor parte de las empresas andaluzas cree en la Sostenibilidad y actúa en consecuencia. La mayoría de los empresarios, desde la vocación social de las empresas, está contribuyendo de manera activa, por convencimiento, al desarrollo sostenible de nuestra región.

¿Hay que tomarse en serio el cambio climático?

Los recientes descubrimientos de los científicos intentan darnos a entender cómo funciona el planeta, algo que tendría que tener una gran importancia para los humanos. Y te puedo asegurar que las perspectivas de los científicos son hoy muy inquietantes, aunque sus mensajes contienen también una buena dosis de esperanza porque nos dan pistas de cómo podemos arreglarlo. Vemos a la naturaleza que sufre en muchos puntos del planeta: alteración del paisaje, extinción de especies, un calentamiento global que aumenta, destrucción de la capa de ozono como consecuencia de la contaminación. Creo que el factor de mayor riesgo es que perdamos el foco, que no escuchemos a la Ciencia. Que los datos son descorazonadores, como también el del incremento del hambre en el mundo, no puede inyectarnos desaliento. Es verdad que tenemos poco tiempo y que el desafío es grande, pero también es cierto que no hay otra alternativa. Cada uno de nosotros no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar el trozo de mundo que es uno mismo. No cambiaremos la realidad no haciendo nada o haciendo lo mismo.