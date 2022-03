Préstamo promotor y financiación para promoción inmobiliaria

El sector inmobiliario en nuestro país en 2021 ha sido un año puente entre la crisis provocada por la pandemia a nivel mundial y su recuperación, resultando un año cerca de niveles record de inversión inmobiliaria en España. Representando un crecimiento del 33% sobre el año 2020 y en línea con el 2019, que ya fue un año muy bueno en cuanto a serie histórica se refiere. Este hecho sugiere que se ha recuperado la tendencia alcista pre-pandemia de este mercado.

Las previsiones de cara a 2022 son muy optimistas, avaladas por un aumento del interés extranjero de invertir en nuestro país, lo que provocará una consolidación del sector, a causa de la entrada de nuevo capital extranjero.

Si estás pensando en invertir en inmuebles, debes tener muy en cuenta cómo se van a financiar esas inversiones. En ese sentido, la financiación a solicitar vendrá dada por los recursos propios de los que se disponga, el plazo en el que podremos disponer de los mismos, las garantías a portar, y la capacidad y rapidez de la que se disponga para generar los ingresos necesarios para devolver la financiación solicitada.

A través del denominado Préstamo Promotor tendrás la posibilidad de disponer de la financiación que necesites para la realización de tus proyectos inmobiliarios. En este sentido, podrás disponer de la financiación alternativa para el inicio, adecuado desarrollo o entrega final de tu proyecto.

Algunas de las ventajas de contratar este tipo de servicio financiero son las siguientes:

• Rapidez: Tras tu solicitud, en menos de 24 horas contactarán contigo. Una vez presentada toda la documentación requerida y con la visita al proyecto, recibirás una respuesta para la firma de la financiación en un período de alrededor de dos a tres semanas.

• Personalización: La financiación que te ofrecen será totalmente personalizada y adaptada a las necesidades de tu proyecto.

• Flexibilidad: Debido a que un proyecto puede sufrir cambios durante el proceso de realización del mismo, te ofrecen una gran flexibilidad que, a su vez, aporta un alto grado de tranquilidad.

• Único interlocutor: Durante todo el tiempo que dure tu proyecto, dispondrás de un único interlocutor con el que hablar, tanto en el proceso de concesión del préstamo, como en el tiempo en el que estés desarrollando tu proyecto.

• No vinculación de otros productos: No será necesario vincular ningún otro producto accesorio que no sea necesario para el adecuado desarrollo de tu proyecto.

• Transparencia: Estarás informado en todo momento de los pasos a seguir, así como serán tratados con total confidencialidad.

Otros factores a tener en cuenta a la hora de contratar este tipo de préstamos será el hecho de los intereses de la financiación sean competitivos. Así mismo, es importante tener en cuenta los plazos de devolución y la manera en la que se realizarán las aportaciones de capital pertinentes. Además, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, existe la posibilidad de financiar varios proyectos diferentes, en cualquier fase de desarrollo.

En definitiva, el préstamo promocional se basa en una posibilidad de financiación real para todas las personas que deseen llevar a cabo su proyecto de inversión inmobiliaria.