¿Qué es Shein, la gran cadena china de ropa de usar y tirar?

La espiral de ‘comprar-tirar-comprar-tirar’ que promueven las grandes empresas textiles occidentales constituye una de las graves amenazas ambientales a las que se enfrenta el planeta. El ingente gasto de agua necesario para fabricar unos simples vaqueros (hasta 3.000 litros, según la Universidad Politécnica de Madrid) hace de este sector una verdadera ‘apisonadora’ ecológica. Y es que, además, es un gran generador de microplásticos y de emisiones de CO2, entre otras consecuencias ambientales. Pero el fast-fashion (esa manía de comprar sin parar) tiene un campeón mundial, que se materializa en una empresa china llamada Shein y que es blanco de críticas desde todos los flancos . No solo desde el medioambiental. También desde el de los derechos humanos. ¿Qué es Shein? Se trata de una marca de moda no ya de fast-fashion, sino de ultrafast-fashion, que vende ropa en todo el mundo a través de internet y en algunas tiendas físicas. Se caracteriza por el hecho de sacar al mercado nuevos modelos de prendas a una velocidad mucho mayor que el ya vertigionoso ritmo que siguen las demás cadenas. Es decir, si una marca de moda tarda tres meses desde que planifica un modelo hasta que lo pone a la venta, Shein ha abreviado el proceso a tan solo tres o siete días, por delante incluso de su competidor más cercano, Zara, que tarda de dos a tres semanas. Se trata de embarcar al consumidor en un constante frenesí comprador que, sin embargo, tiene resultados desastrosos sobre el medio ambiente.

Pero no es solo el medio ambiente. Esta empresa textil, que engancha al cliente con sus precios exageradamente bajos, fue objeto de una investigación por parte del canal de televisión británico Channel 4 que, en un amplio reportaje emitido a finales de 2022, se introdujo de manera encubierta en sus fábricas de Guangzhou (China) y descubrió que sus trabajadores tienen jornadas de 18 horas al día, un solo día de descanso al mes y un salario exiguo, pero que depende del número de prendas que elaboren.

En algunos casos, el sueldo base es de 4.000 yuanes (565 euros), siempre que elaboren un mínimo de 500 prendas al día. Esta meta imposible hace que algunos empleados trabajen hasta la madrugada para ganar una comisión de 0,02 céntimos por prenda. En otra fábrica que aparecía en el reportaje (titulado Untold: inside the Shein Machine, ‘Lo no contado, dentro de la manufactura de Shein’), no había, directamente, un salario base. En ese caso, los trabajadores cobraban 0,04 céntimos por pieza, lo que obliga al operario a no poder cuidar siquiera su higiene, porque no tienen tiempo ni para ir al baño. Estas condiciones incumplen la Ley del Trabajo de China, que establece horarios de 40 horas semanales, con un máximo de 36 horas extra al mes, según el citado canal de televisión.