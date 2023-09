El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha pedido perdón por las polémicas declaraciones realizadas hace unos días y ha reconocido que fue un "chascarrillo inoportuno" sobre la jornada laboral en la hostelería.

"Pido disculpas, hice una ironía, nosotros somos una organización seria como hemos demostrado. De un chascarrillo, ya he pedido disculpas, he metido la pata no me puedo ni defender. Metí un chascarrillo inoportuno en un sitio inoportuno", ha asegurado Yzuel en declaraciones a Europa Press.

El presidente de la patronal hostelera realizó unas polémicas declaraciones el pasado martes en unas jornadas organizadas por la Cepyme que la media jornada ha sido "toda la vida de 12 a 12". "¡Qué hacen 10 horas! ¡Joder qué dolor! Toda la vida en hostelería hemos hecho media jornada, de 12 a 12. ¿Eso es malo? No, en temporada alta hay que aprovechar", señaló en el acto.

Yzuel ha recordado que la hostelería ha creado 100.000 empleos, aunque ha lamentado la falta de apoyo de los sindicatos. "Hemos creado 100.000 empleos a pesar de lo que nos ayuda o de lo poco que nos ayudan los sindicatos, que nos podrían ayudar más", ha subrayado.

El presidente de la patronal ha reiterado que seguirá trabajando "por y para mejorar el sector" para que sea "más atractivo" y haya "menos problemas de incorporar gente, porque los problemas que tenemos son más complejos". "Necesitamos incorporar gente formada, gente que nos mejore como sector y esa es la gran, grandísima dificultad que tenemos", ha recordado.

Yzuel, que reconoce sentirse "triste" y "abrumado" por sus declaraciones, ha señalado que la "inmensa mayoría" de las empresas de la hostelería cumplen los convenios. "Es verdad que somos muchos, muy diversos, y alguno se pasa y alguno pone incluso anuncios ofensivos. Nosotros a esos no los representamos, nosotros trabajamos con seriedad para mejorar el sector, para hacer deberes, para trabajar por y para mejorar este sector", ha reiterado.

"Trabajamos para que las empresas cumplan y para mejorar como sector. Quizá el problema que puede haber es que en algunos casos no se pagan esas horas, o no se dan de vacaciones por esas horas. Representamos a las empresas que cumplen, a las serias, a los que cumplen a rajatabla, no representamos a los que no cumplen", ha recalcado.

Yzuel ha reiterado que la hostelería es "la columna vertebral del turismo de España", por lo que ha explicado que hay mucho contrato de temporada. "Tenemos un sector con mucha rotación y que es difícil perdurar y ofrecer contratos de manera estable, por lo que tenemos que ser un sector más atractivo", ha zanjado.

"¿Se podría pagar un poco más? Pues digo yo que todo iría mejor, pero no mejoraría el problema que tenemos. Tenemos un problema complejo, pero otros sectores también como la construcción, los conductores o el comercio, porque falta gente para trabajar", ha reiterado.