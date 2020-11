WAY Dos Hermanas, la apuesta de Kronos para crear empleo y un nuevo concepto de centro comercial

¿Por qué impulsar este centro comercial en estos tiempos? ¿Miedo a haberlo lanzado en plena segunda oleada de COVID?

La inauguración de WAY Dos Hermanas estaba prevista para mayo, pero la irrupción de la pandemia ralentizó el ritmo de construcción que teníamos programado ya que, siguiendo con las indicaciones del gobierno, la actividad se rebajó a mínimos cuando no se detuvo. No obstante, se continuó avanzando en todas áreas que no eran relativas a la construcción y se mantuvo la actividad con la misma fuerza que antes, hasta que, dentro del contexto de la nueva normalidad, se pudieron retomar las obras y replantearnos algunos plazos que habíamos establecido.

Inaugurar WAY Dos Hermanas nos ha supuesto nuevos retos, pero nos ha llevado también a reforzar nuestro compromiso con la excelencia, y a demostrar una posición de liderazgo en la industria sustentada con hechos. Abrimos con la certificación internacional “Disinfection Monitored” que otorga la compañía líder mundial en inspección, verificación, prueba y certificación del cumplimiento de protocolos de prevención y control de infecciones, SGS. Somos el primer Centro Comercial y de Ocio en fase de promoción y apertura en recibir esta certificación.

Para la consecución del sello, WAY Dos Hermanas ha superado más de 25 test analíticos para verificar que la limpieza y desinfección es efectiva. Así mismo, se han auditado los procedimientos de limpieza, los protocolos de actuación frente a la Covid-19, tanto a nivel organizativo como en cuanto a la adopción de medidas de seguridad e higiene.

Dicha certificación garantiza que el centro se ha adaptado a las normativas vigentes de prevención e higiene y sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas para garantizar la seguridad de todas las personas vinculadas con el centro comercial como máxima prioridad, lo que hace de WAY Dos Hermanas no solamente un centro de ocio innovador, puntero y sostenible, sino que es un espacio totalmente seguro para recibir a visitantes, retailers, trabajadores, proveedores y en general cualquier persona que lo visite. Por lo anterior podemos decir que el WAY Dos Hermanas es ya un referente en el sector al ser el primer espacio comercial en fase de promoción y apertura en recibir la certificación internacional “Disinfection Monitored”.