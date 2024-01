El regreso de Sergio Rico, cada vez más cerca

Sergio Rico, portero del París Saint-Germain, habló este viernes sobre su estado físico tras el accidente con un caballo que estuvo a punto de costarle la vida y afirmó que su cuerpo vuelve a ser "el de antes" y que está recuperado "al 90 por ciento".

En una entrevista concedida a DAZN, el guardameta español se sinceró sobre todo lo que recuerda de su accidente, su posterior coma y su recuperación. "Cada día estoy muchísimo mejor. Siento que mi cuerpo vuelve a ser el de antes. Diría que me he recuperado al 90 por ciento", dijo.

Sergio Rico estuvo más de 80 días ingresado en un hospital. Perdió 20 kilos, pero no las ganas de volver a competir: "En mi cabeza no cabe otra idea que volver a ser portero profesional. Todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema, así que, si ellos no lo temen, ¿por qué lo iba a temer yo?", explicó.

Después de jugar un partido ante el Estrasburgo el pasado mes de abril, Sergio Rico viajó a Sevilla, y tuvo un accidente con un caballo en la romería de el Rocío que le llevó a estar 26 días en coma inducido. Al respecto, afirmó no recordar nada más que un sueño en el que coincidía con su padre fallecido.

"Solo recuerdo un sueño. Había dos calles, yo iba en una dirección y veía a mi padre en la otra. Le llamaba '¡Papá, papá!', pero no me respondía. Lo he hablado con amigos que se dedican a la psicología y lo que me han dicho es que todavía no era mi momento", dijo.

Además, señaló que no quiso preguntar cómo fue el accidente: "Mi familia, abuela, mi mujer, me decían que si no me acuerdo, había que dejarlo estar. No hay necesidad de saberlo. Pero bueno, un accidente más, como puede pasar a cualquier persona y en cualquier situación", comentó.

Por último, recordó qué vio y sintió cuando despertó: "Estaba un poco asustado. Me tenían monitorizado al completo con un montón de pantallas, la vía... Pensé que tenía que haber pasado algo fuerte. Pero vi a mi familia, mujer, mi madre... El médico me preguntó si sabían quiénes eran. Y dije que por supuesto", finalizó.