Técnicos de leyenda

Y es que, hasta ese Milán, cualquier jugador que estuviera detrás de la línea defensiva, estaba en fuera de juego, influyera o no en la jugada, por lo tanto, se anulaba la acción. Pero este equipo comenzó a lanzar la defensa muy arriba, por lo que se hacía imposible que no hubiera algún jugador del rival que terminara quedando atrás, aunque sea en el extremo opuesto a donde está el balón. “Fíjate si era arrollador para que se tuviera que cambiar el reglamento” (actualmente, si el jugador no interviene en la jugada, no está en fuera de juego), se sorprende Albert Morén. “Su Milán ha sido un equipo influyente, sobre todo, en entrenadores. Hay muchos técnicos que reconocen gran repercusión de aquel conjunto”.

Helenio Herrera “Es una de las grandes figuras de la historia”, comienza Alberto López Frau a describir. Relata que, a nivel defensivo, sus equipos eran extraordinarios, y que es uno de los padres del “Catenaccio”. El también periodista de Radio Marca puntúa que no es exactamente su inventor, pero sí uno de los que más se identificó con esa forma de jugar y defender. López Frau ve imposible no acordarse de su gran Inter de los 60’, a quien hizo campeón de Europa dos veces, “estamos hablando de una figura importantísima”.

Todo barco debe tener un capitán, toda cocina un chef, toda cuadrilla un manijero o toda clase un profesor, si no, ¿Quién administraría las tareas del conjunto? Efectivamente, lo mismo pasa con el fútbol. Los equipos influyentes han significado un cambio en la historia de este deporte. Pero ¿quién los maneja? Están los más intervencionistas, los que prefieren que sus jugadores tengan libertad en el campo; los hay quienes se consideran líderes del equipo, o quienes se igualan ante él; obsesos de la táctica, del análisis del juego, o partícipes del aspecto más emocional; entrenadores maestros del ataque, del contragolpe en pocos toques, del “rock and roll”; o aquellos quienes llevan el arte de la defensa a su máxima expresión.

Johan Cruyff es “el maestro”. “Creo que es la persona que más ha influido en el fútbol en los últimos 40 años”, admira Delmas, quien, además, continúa diciendo que ha aportado al fútbol una visión mucho más alegre y ofensiva y que enseñó que jugando así se podía ser también competitivo. “Fue el líder, el capataz del fútbol asociativo, del juego con el balón, que era la base de todo”. Era un entrenador que apostaba por las triangulaciones en todo el campo y por la amplitud máxima. Por lo tanto, también fue el que comenzó a dar un rol más protagonistas a los extremos, recalca Álex, y el que empieza a implantar, de manera más sostenida, las defensas y delanteras de tres jugadores (3-4-3 o 4-3-3), “sistemas de juego y estructuras muy trigonométricas, basadas en que cada jugador tuviera, al menos, dos opciones de pase en todo el campo”, cierra el periodista y exjugador catalán.

Además de todas estas innovaciones que trajo el Johan Cruyff entrenador al fútbol, destacan otras como el juego con los pies del portero, la introducción de laterales en posición de central para la salida de balón o la invención de los carrileros. Con el Ajax, consiguió 3 títulos en tres temporadas; y con el FC Barcelona, 11 en nueve campañas.

Para Eduardo Eustáriz, Louis Van Gaal inventa al entrenador del siglo XXI. Y continúa detallando que no solo se inventó y consolidó una revolución de juego, sino que generó un estilo agresivo de manejar a los medios, súper personalista, en el que “sus equipos son los equipos de Louis Van Gaal”. Machacó con un nivel de personalidad que no tenía nadie.

Kundera enfatiza en que su fútbol se acabó imponiendo y causando impacto en toda la gente con la que se relacionó. “La lista de posteriores entrenadores a los que entrenó e influyó, no creo que la tenga nadie más”.

He aquí un punto muy importante que también hay que remarcar: enseñó cómo dirigir a un equipo después de la Ley Bosman. “Aunque tuviera un repertorio y potencial económico que no tenía antes, sabía que había que mirar abajo. Reconcilió ese aspecto en los clubes grandes. Su trabajo enfocado en potenciar a jugadores de la cantera marcó un camino sobre cómo se dirige un club grande y cómo puede convivir su identidad con el potencial económico, cosa que, por ejemplo, el Milán, no pudo hacer”, puntualiza.

El holandés consiguió ganar 11 títulos en seis temporadas con el Ajax de Ámsterdam; 4 en cuatro temporadas con el Barcelona; 1 título en cuatro campañas con el AZ holandés; 3 trofeos en dos cursos con el Bayern de Múnich; y 1 en dos temporadas con el Manchester United. Con la selección de Países Bajos ha tenido tres etapas: la primera, entre el año 2000 y 2001; la segunda, de 2012 a 2014; y la tercera, desde el pasado 2021, hasta después de la próxima Copa del Mundo, que será en noviembre de este año. “Ancelotti es un entrenador que siempre va a ser discutido”, asiente Irati Prat sobre el técnico italiano. “Es verdad que se le puede echar en cara el hecho de que haya ganado menos campeonatos ligueros de los que se pudiera, viendo los equipos a los que ha entrenado, pero tiene un palmarés espectacular”. Aunque se habla mucho de su gestión de vestuario, afirma que hay que recordar aquella famosa estructura en “árbol de navidad” del primer Milán de la final de Old Trafford contra la Juventus (2003). “Él también ha influido en temas tácticos, se ha evolucionado... Es hijo futbolístico de Sacchi o de Fabio Capello, y eso, evidentemente, le ha marcado”.

En cuanto a su palmarés, se puede encontrar 1 título en tres temporadas en la Juventus de Turín; 8 títulos en ocho temporadas en el Milán; 3 trofeos en dos temporadas en el Chelsea FC; 1 título en dos años en el PSG; 7 títulos con el Real Madrid en tres campañas; y 3 con el Bayern de Múnich en dos años. Además, ha militado en clubes como el Parma, el Nápoles o el Everton. Es el único entrenador en la historia en ganar las cinco grandes ligas (Milán, Chelsea, PSG, Bayern y Real Madrid).

Sobre Vicente del Bosque, “yo creo que su gran logro ha sido no ser vanidoso, aunque también ha sido su gran cruz. Ser director técnico, por vocación, requiere ser vanidoso”, comienza Kundera, que cree que se debe tener personalidad para poder hacer todas las cosas que tiene que hacer un entrenador. “Vicente no lo fue”, y, en su opinión, le permitió no pensar en sí mismo, sino en lo que tenía, y cuando encontró cosas que podía potenciar, logró grandes triunfos, tanto en el Real Madrid, como en la selección española.

“Es un técnico que reivindicó a los jugadores de fútbol. Y, obviamente, el palmarés que tiene es absolutamente respetable. Estoy seguro de que otros entrenadores más de pizarra no hubiesen conseguido que ese grupo de jugadores evolucionara tanto. Habría sido un buen equipo, habría competido y habría ganado, seguro, porque por generación, es la mejor que he visto en el fútbol, pero hacer lo que hicieron en 2012, desafiar la historia del fútbol...

Solo pudo ser a través de cuatro años con un entrenador que permitió que eso creciera y que no quiso imponerse por encima de las posibilidades de sus jugadores”, nada más que añadir. En cuatro temporadas al frente del equipo merengue, consiguió 6 títulos. Con la selección española, en la que estuvo desde 2008 hasta 2016, logró una Copa del Mundo (2010) y una Eurocopa (2012). Además, estuvo una temporada en el Besiktas turco (2004-2005).

Todo lo contrario, en cuanto a carácter, es José Mourinho. Alberto López Frau, para hablar del portugués, distingue al entrenador, del personaje. “Como entrenador, sobre todo, en sus primeros años, a finales de los 90’ y principios de los 00’, me parecía un fenómeno. Hacer a aquel Oporto campeón de Europa, prácticamente en el fútbol actual (2004), tuvo un mérito extraordinario”. Pero cree que con los años “le ha ido devorando el personaje”, entonces, piensa que ha perdido como entrenador. “Opino que no se ha reciclado lo necesario”.

Idéntica opinión es la que tiene Pakillo Mariscal, que menciona,, también, el término “reciclaje” en cuanto a su modelo de fútbol, porque piensa que hoy no está entre los mejores del mundo. “Y yo he sido muy pro-Mourinho, me enamoró su primer Oporto, su Chelsea, su Inter ha sido su obra maestra, su Madrid... Pero creo que lleva tiempo que no se encuentra”, sentencia el analista deportivo andaluz.

En sus tres años en el Oporto, ganó 6 títulos; en sus siete temporadas en el Chelsea, consiguió 8; como 5 ganó en sus dos temporadas en el Inter; 3 títulos en sus tres temporadas en el Real Madrid; y mismo número en las mismas campañas con el Manchester United. Además, ha dirigido banquillos como el del Benfica o el Leiria en Portugal; Tottenham, en Inglaterra; y Roma, en Italia, donde se encuentra actualmente y ha ganado la nueva Conference League.