10 Datos y curiosidades de la jornada 13

1 - PRIMERA DERROTA DE MARCELINO ANTE EL CÁDIZ

Nunca ningún equipo de los que había dirigido Marcelino García Toral había perdido frente al Cádiz. Antes de hacerlo por primera vez este fin de semana al frente del Athletic (0-1), en todos sus clubes logró resultados positivos. En total, acumulaba cinco victorias y dos empates.

Al frente del Athletic, la temporada pasada ganó 0-4; en el Villarreal, en el curso 2014/15, se enfrentó al Cádiz en la Copa del Rey con dos victorias (3-0 y 1-2); en Segunda División, en el banquillo del Sporting, ganó 2-0 y 0-1 en el curso 2003/04 y empató sin goles en los dos partidos del 2004/05.

2 - DIEGO LOPEZ JUEGA CON 40 AÑOS

El portero del Espanyol cumplió años el pasado miércoles y se convirtió en uno de los pocos privilegiados de la historia del fútbol español en disputar un partido de Primera División con 40 años. Lo hizo en el Espanyol-Granada. Aún está lejos del récord, en poder del británico Harry Lowe, que en 1935, en el Donosti (actual Real Sociedad), disputó un encuentro con casi 49 años. Era el entrenador y por circunstancias de disponibilidad de jugadores tuvo que alinearse para enfrentarse al Valencia.

3 - EL BARCELONA DESPERDICIA UNA VENTAJA DE 3 GOLES 23 AÑOS DESPUÉS

El equipo de Sergi Barjuán ganaba 0-3 al Celta y acabó el partido 3-3 con un tanto de Iago Aspas sobre la bocina. No era la primera vez que desperdiciaba una ventaja de tres tantos. La última vez que sufrió algo parecido fue en 1998, cuando el Valencia ganó 3-4 en el Camp Nou después de remontar un 3-0 en contra con goles de Luis Enrique Martínez, Rivaldo y Fernando Cáceres en propia meta. Un doblete de Claudio López y los tantos de Ariel Ortega y Guillermo Morigi obraron el milagro.

4 - JOSELU MARCA EL 62 POR CIENTO DE LOS GOLES DEL ALAVÉS

El Alavés sólo ha marcado ocho tantos esta temporada y casi todos llevan la firma de Joselu, que dio la victoria a su equipo esta jornada con un doblete que acabó con el Levante (2-1). De los ocho goles del cuadro vitoriano, cinco son de Joselu. En concreto, exactamente un 62'5 por ciento de los aciertos de su equipo, son suyos. Una cifra más que respetable para un hombre que da muchos puntos al Alavés.

5 - FALCAO SE ESTRENA EN EL BERNABÉU

El colombiano Radamel Falcao marcó el tanto del Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu, donde perdió 2-1. Aunque no consiguió una victoria, sí consiguió celebrar un tanto en un escenario de categoría. Con anterioridad, en las filas del Atlético de Madrid, disputó dos partidos: uno de Liga y una final de la Copa del Rey en el Bernabéu, ambos en la temporada 2012/13. El primero lo perdió 2-0 y el segundo lo ganó 2-1. En ninguno, marcó.

6 - KROOS CIERRA EL CÍRCULO

El centrocampista alemán marcó un tanto al Rayo Vallecano esta jornada. Fue el número 23 en partido oficial desde que llegó al club blanco en la temporada 2014/15. Curiosamente, su primer tanto se lo hizo al Rayo, en la undécima jornada de aquel mismo curso. El último, para cerrar el círculo, también se lo ha hecho a sus vecinos de Vallecas.

7 - EL GETAFE RECIBE SU GOL 800 EN PRIMERA DIVISIÓN

El equipo que dirige Quique Sánchez Flores perdió este domingo 1-0 ante el Villarreal. El cuadro castellonense, con un tanto de Manu Trigueros, no sólo se llevó la victoria. También le marcó un tanto redondo a su rival, el número 800 en las 17 temporadas que acumula en la máxima categoría del fútbol español.

8 - POR FIN UN EQUIPO DE BORDALAS MARCA AL ATLÉTICO

Mientras dirigió al Getafe, el técnico José Bordalás vivió un calvario con el Atlético de Madrid. Se enfrentó al cuadro rojiblanco hasta en ocho ocasiones en Liga con un saldo de siete derrotas, un empate, 11 goles en contra y ninguno a favor. Este fin de semana, por fin consiguió celebrar goles ante el equipo de Simeone. Y no uno, fueron tres. Curiosamente, el primero, fue en propia meta obra del montenegrino Stefan Savic. Los otros dos, los marcó un ex del Getafe: Hugo Duro. Lo que no pudo hacer antes, lo hizo ahora.

9 - LA REAL SOCIEDAD, 12 PARTIDOS DE LIGA SIN CONOCER LA DERROTA

Con su victoria ante Osasuna 0-2, la Real Sociedad, líder de Primera División con un punto de ventaja sobre el Real Madrid (y un partido más), acumula doce partidos de Liga sin conocer la derrota. No pierde desde la primera jornada, cuando fue derrotado 4-2 en el Camp Nou por el Barcelona. Desde entonces, ha sumado 8 victorias (Rayo Vallecano, Levante, Cádiz, Granada, Elche, Mallorca, Celta y Osasuna) y cuatro empates (Sevilla, Getafe, Atlético de Madrid y Athletic).

10 - EL SEVILLA MARCA POR PRIMERA VEZ DOS GOLES A DOMICILIO

El Sevilla ganó 0-2 al Betis en el derbi andaluz y consiguió marcar por primera vez dos tantos a domicilio esta temporada. Hasta este fin de semana, a lo largo del curso había disputado seis encuentros fuera del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ganó 0-1 al Celta y al Getafe, perdió 1-0 contra el Granada y empató 1-1 contra el Elche y el Mallorca y 0-0 con la Real Sociedad. Frente al Betis, y después de 630 minutos, consiguió hacer dos dianas en un mismo partido lejos de su terreno de juego.