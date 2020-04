Baile de los cedidos para aliviar la economía de los clubes

Las pérdidas económicas causadas por el coronavirus obligarán a muchos clubes a apretarse el cinturón para cuadrar números y nombres del fútbol como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, recomendaron esta semana prestar atención a los canteranos y a los cedidos como opción para aliviar las arcas.

Sin duda, repescar a nombres que esta temporada han intentado hacerse notar en otros clubes como prestados puede ser tentador para los equipos. Sin embargo, no todos son iguales, no todos tienen el mismo número de cedidos y muchos confeccionan sus plantillas con muchos futbolistas en esa condición.

Entre los clubes que ceden jugadores, destacan dos: Real Madrid y Sevilla. Ambos se llevan la palma y cada uno suma hasta catorce nombres que nutren a diferentes equipos en el extranjero, en Primera y en Segunda División.

La lista es interminable. En el conjunto blanco, Achraf (Dortmund), Odegaard (Real Sociedad), Dani Ceballos (Arsenal), Reguilón (Sevilla), Odriozola (Bayern), Kubo (Mallorca), Mayoral (Levante), Luca Zidane (Racing), Lunin (Oviedo), Óscar (Leganés), Soro (Zaragoza), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Vallejo (Granada) y Javi Sánchez (Valladolid), forman la nómina.

De todos, dos nombres brillan por encima del resto. Achraf y Odegaard. La temporada de ambos en sus equipos es sobresaliente y, aunque la Real Sociedad y el Dortmund quieren mantenerles un año más, lo tendrán difícil. El regreso del noruego tal vez dependa de la salida de Modric y el del marroquí probablemente cerraría la puerta a Odriozola. Con Carvajal, sumarían tres laterales diestros.

En esa nómina de jugadores, el Sevilla se vería afectado con Reguilón, que sin opción de compra también regresaría al Real Madrid para pelear con Marcelo y Mendy por un puesto en el lateral izquierdo. Podría ser una de las pérdidas del cuadro de Julen Lopetegui, cuya lista de cedidos es igual de extensa que la del Real Madrid:

Sergio Rico (PSG), Bryan Gil, Soriano, Amadou y Roque Mesa (Leganés), Kjaer (Milan), Gnagnon (Rennes), Pozo (Mallorca), Aleix Vidal (Alavés), Carlos Fernández (Granada), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Corchia (Espanyol), Gual (Real Madrid) y Aburjania (Twente).

El conjunto hispalense hará caja con Arana, con una opción de compra obligatoria. Optativa será la de Rico, Soriano y Kjaer, mientras que Abujarnia y Corchia estarán otro año cedidos. El resto, deberán pelear por hacerse con un hueco en un equipo en el que Suso continuará si el Sevilla abona al Milan una cantidad máxima de 22 millones de euros.

El actual líder, el Barcelona, no acumula tantos cedidos, pero sí una jugosa cantidad a ingresar por la posible venta de uno de ellos: Phillipe Coutinho. El centrocampista brasileño parece no haber convencido al Bayern Múnich, que no ejercerá el derecho de compra de 120 millones de euros. Ahora, el Barcelona, buscará un hueco en el mercado para él.

El resto de cedidos tienen la palabra "incertidumbre" marcada. A Setién le interesa Aleñá, ahora en el Betis, que también podría formar parte de la operación Lautaro Martínez (Inter). El Celta, desea alargar la relación con Rafinha; Cucurella se quedará en el Getafe por seis millones y Emerson, Todibo, Miranda, Wagué y Oriol Busquets regresarán e intentarán convencer a su entrenador.

A priori, los nombres del Atlético de Madrid son menos atractivos. De momento, Álvaro Morata terminará su cesión por el Chelsea y será jugador de la primera plantilla tras el pago de una cantidad. No es seguro el mismo caso con Yanick Carrasco, por quien hay una opción de compra.

Y en cuanto a los cedidos Kalinic (Roma), Montero y Mollejo (Deportivo), Nehuén Pérez (Famalicao), Werner e Ibáñez (Atlético San Luis), Caio Henrique (Gremio) y Borré (River Plate), podrían ingresar dinero por el primero y Simeone podría contar con Caio Henrique, que ha cumplido en Gremio y hay necesidad de laterales zurdos. Los canteranos Toni Moya, Manu Sánchez, Rodrigo Riquelme y Sergio Camello, esperan su turno.

El Valencia devolverá a Alessandro Florenzi al Roma y a Jaume Costa al Villarreal. Ambos acaban cesiones. Y en cuanto a los regresos, deberá estudiar caso por caso. Jason, en el Getafe, no contaba para Marcelino, pero con Celades podría tener una opción lejana; Racic ha completado un buen curso en el Famaliaco, con muchos partidos y tres goles; Lato, Álex Blanco y Álex Carbonell apenas han disfrutado de minutos en sus equipos.

El último conjunto que ahora mismo disputaría la Liga de Campeones, la Real Sociedad, tiene un objetivo claro: mantener a uno de sus jugadores más brillantes, Martin Odegaard. Dependerá del Real Madrid, aunque el jugador ha manifestado en alguna ocasión que no le importaría jugar otro año en el cuadro vasco.

Con sus cedidos, podría ingresar dinero por Rulli. El Montpellier tiene una opción de compra de cerca de 10 millones de euros. El resto, Sagnan (Mirandés), Kévin Rodrigues (Leganés),Bautista (Eupen), Merquelanz (Mirandés), Álex Sola (Numancia) y Guridi (Mirandés), regresarán a la disciplina vasca e intentarán demostrar a su entrenador que merecen una oportunidad.

Los nombres del Getafe no son tan atractivos. Ya no es un club con multitud de jugadores cedidos en su plantilla y ahora es de los que proporciona al resto. Sobre todo en Segunda. De todos, destaca Lazo, que brilla en el Almería. Álvaro Jiménez y Rubén Yánez acaban contrato, Osasuna podría dejar dos millones de euros por Enric Gallego si se mantiene en Primera. El resto, Ignasi Miquel (Girona), Iván Alejo (Cádiz), Raúl García (Valladolid), Harper (Alcorcón) y Merveil (Osijek), regresarán para conocer su futuro.

Por contra, el equipo de Bordalás pagará por Cucurella e intentará retenerlo y estudiará los casos de otros cedidos como Kenedy (Chelsea), Deyverson (Palmeiras) y Etebo (Stoke), por quienes tiene opciones de compra. Jason, volverá a Valencia.

El Betis podría perder a los tres hombres por los que consiguió una cesión (Emerson, Aleñá y Pedraza), y tendrá que mirar al mercado o a sus cedidos para reforzar la plantilla. Antonio Sanabria ha dejado tres goles en el Génova, Víctor Camarasa, Guerrero Kaptoum, Ruibal e Ismael apenas ha jugado en el Alavés, en el Almería y en el Leganés. Narváez, en Las Palmas, goza de partidos y goles y el extremo izquierdo colombiano, podría ser una opción.

El Athletic, fiel a su política de cantera, no tiene ningún cedido en el primer equipo y sigue de cerca a sus jugadores Nolaskoain (Deportivo), Iñigo Vicente (Mirandés), Cristian Ganea (Vitorull), Andoni López (Elche) Y Hodei Oleaga (Melilla), que harán la pretemporada con los mayores.

El Villarreal también acumula una gran cantidad de cedidos y por alguno de ellos podría ingresar una buena cifra. Hasta 11'5 millones de euros por Ekambi, que este año juega en el Lyon, 10 por Pedraza, por quien el Betis tiene una opción de compra, y una cantidad indeterminada por Álvaro González, en el Olympique Marsella. Todos, podrían reportar buenos ingresos a la entidad castellonense.

Uno de los clubes con más cedidos en su plantilla es el Celta. Acumula hasta siete. Rafinha, Smolov, Murillo, Pape Cheikh, Olaza y Bradaric finalizan su estancia en Vigo a final de curso. Por los cuatro últimos, hay una opción de compra, mientras que podría recuperar a Jozabed, David Costas y Robert Mazan, que no han tenido mucha continuidad en sus equipos de destino (Girona, Almería y Tenerife, respectivamente).

El Espanyol tampoco destacó por ceder muchos jugadores. Sólo tres. Lluis López, en el Tenerife, Javi Puado, en el Zaragoza y ÁleX López, en el Lugo. Puado y López, canteranos, han gozado de minutos en sus destinos e intentarán convencer a Abelardo en pretemporada.

En Vitoria podrían tener una agradable sorpresa con el regreso de Demirovic, que es una de las revelaciones de la Liga de Suiza. Triunfa en el Saint Gallen, donde ha marcado diez goles en 16 partidos y ha entrado en varias ocasiones en el once de la jornada. Sin duda, entre los doce jugadores que tiene fuera, es el más atractivo junto a Twumasi, que cumple en el fútbol turco.

En una situación similar se encuentra el extremo zurdo del Levante Moses Simon, que acumula nueve tantos en el Nantes. Por contrato, está a un gol de que el conjunto francés lo tenga que comprar automáticamente. También hay ofertas de China o podría regresar a Valencia. Cualquier opción, será positiva para el club granota.

Más encaje de bolillos tendrá que hacer el Leganés, que suma 22 jugadores en plantilla entre cedidos en su propio club y prestados a otros. En el segundo aspecto, hay hasta diez nombres, entre los que destaca Juan Muñoz, que acumula ocho tantos en el Almería. Es pieza clave en el esquema del conjunto andaluz y podría ser útil el año que viene en el cuadro pepinero.

En el Valladolid es posible que tengan que usar a sus cedidos para rellenar plantilla. Muchos jugadores volverán a sus clubes de origen (Raúl García, Enes Ünal, Matheus y Sandro) y la opción de mirar a sus contratados es una opción. Anuar, André, Luismi, Aguado, Moisés Delgado, Gassama y Ramos, están en el punto de mira.

Hasta 14 jugadores esperan conocer su futuro cuando regresen al Mallorca. Ese es el número de cedidos de un equipo que si no negocia también perderá a otros hombres como Cucho Hernández, Kubo o Pozo, que regresarán a sus equipos de origen. Entre los que vuelven, destaca Juan Diego "Stoichkov", que ha cuajado una gran temporada en el Alcorcón. Veintinueve encuentros y 13 goles acreditan su buen trabajo.

Con menos nombres fuera del club se encuentra Osasuna. Brandon, Juan Villar, Luis Perea, Antonio Otegui y Jaume Grau juegan en Segunda División y aún tienen contrato con el conjunto navarro, que podría perder a nombres importantes como Pervis Estupiñán. Aunque está cedido dos años, el Watford podría recuperarle este verano.

También en Segunda juega el cedido del Granada Bernardo Cruz. Lo hace en el Numancia y volverá en verano. Tendrá que prestar más atención en las bajas. Acaban su préstamo Yangel Herrera, Gil Dias, Vallejo y Carlos Fernández, Gonalons y Foulquier. Todos menos los dos últimos, tienen una opción de compra.

Y el Eibar, con cuatro nombres encima de la mesa de los cedidos que vuelven, tendrá que confeccionar su plantilla. Nano Mesa, Olabe, Calavera y Benito, regresarán de sus cesiones en clubes de Segunda División.