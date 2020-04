Christian Jiménez: «Lo primordial en Armenia fue cerrar las fronteras con Irán»

Resulta llamativo que en un país fronterizo con Irán haya tan pocos fallecidos. ¿Qué se ha hecho bien?

Yo creo que lo primordial fue que pronto cerraron las fronteras con Irán y a raíz de ahí, a los pocos días, declararon el estado de alarma y dijeron que no podía salir la gente a la calle. Solo para cosas básicas. Aquí en el pueblo la gente sale a comprar y poco más, la policía está muy encima de nosotros.

Usted está viviendo en un hotel. ¿Cómo se lleva el confinamiento en esas condiciones?

La verdad es que aquí tenemos mucha más libertad. Además hemos cogido material del club y estamos entrenando, estamos con compañeros. Estamos encerrados pero de una forma distinta a estar en una casa, hay un poco más de libertad.

¿Cuál es su rutina? ¿Les ha cambiado mucho la vida?

Ha cambiado lo mínimo. Poder ir a entrenar con el club y ya está porque después aquí tampoco hay mucho que hacer. La mayoría del tiempo la pasábamos en el hotel así que no ha cambiado mucho la cosa.

¿Vive todo el equipo en el hotel?

No, solamente los extranjeros. Los armenios viven en la capital. Estas cosas unen. Ahora lo único que queda es estar juntos, no hay otra, para que se pase el tiempo lo más rápido posible.

¿Cómo pasan el tiempo libre?

Por la mañana normalmente entrenamos. Tenemos aquí una cinta, mancuernas, bandas elásticas... Después comemos juntos, jugamos a la play station, a las cartas, vemos películas... que el tiempo pase lo más rápido posible.

Usted es sevillano. ¿Qué le cuentan desde allí tras la suspensión de la Semana Santa? Es un revés económico...

La Semana Santa da mucho dinero. Mi madre por ejemplo que tiene una peluquería, con la llegada de estos días ganaba muchísimo porque había mucho movimiento. Ahora que está cerrada y parada, la cosa ha ido fatal.

En su caso la liga se ha parado justo en la jornada previa a las rondas finales. ¿Debería jugarse a toda costa, aunque solo fuera esa jornada?

Aquí la cosa no está tan mal como en España. Tomándose medidas, se podría terminar la liga tranquilamente. Nos han dicho que, si volviéramos el 15 de mayo, jugaríamos un mínimo de tres partidos por semana para acelerarlo.

¿El cuerpo está preparado para eso después de tantas semanas sin entrenar con normalidad?

Yo creo que no pero si la federación lo manda, habrá que hacer el esfuerzo.

¿Qué tal es el nivel competitivo de la liga Armenia? Uno mira la lista de goleadores y da la sensación de que es una liga muy multicultural.

Sí. Aquí la mayoría de los equipos grandes tiene gente de otros países. Y en el nuestro los hay que vienen de diez lugares diferentes.

¿Y el de la selección? ¿La gente vibra mucho con ella?

El nivel es bajito. La mayoría de los clubes no tienen muchos armenios y eso dice bastante. La gente con el fútbol no está muy metida como en España, a la hora de los partidos sí suele ir a verlos pero después ya no se vive de la manera en la que lo hacemos nosotros. Una vez que no hay partido, no suelen echar cuentas.

Acaba de ser nombrado seleccionador Joaquín Caparrós. ¿Qué se dice y qué se espera de él?

No ha dado mucho tiempo a hablar de él porque llegó y pasó lo del coronavirus. No sabemos nada de él. Hicieron un reportaje cuando llegó pero no se ha vuelto a hablar mucho de él.