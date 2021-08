Dani Alves ya tiene 44 títulos

Y en Japón lo ha demostrado. 44 títulos, pero su ambición no acaba ahí. El boxeador estadounidense Floyd Mayweather persiguió ganar 50 peleas siendo invicto para retirarse, y Dani Alves hace lo propio. Con un objetivo entre ceja y ceja: el próximo Mundial, el título que le falta en su álbum.

"No me considero una persona vieja, voy a seguir dando guerra. Solo tengo más experiencia. Mi objetivo es ganar el Mundial de 2022, nunca lo he ocultado", dijo recientemente.

Para ello, tras 19 años de carrera en la élite, deberá cuidar su salud. Una lesión de rodilla en mayo le tuvo un mes fuera y le impidió entrar en los planes de Tite para la Copa América, aunque por el contrario le permitió estar en plena forma para unos Juegos Olímpicos de los que sale campeón.