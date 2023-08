El consentimiento, clave en la polémica por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Esta visión la sustentan en la ley del solo sí es sí, que considera una agresión todo acto sexual sin consentimiento -sin necesidad de que éste se haya ejercido usando la fuerza o la violencia-, un punto clave en este caso, que no tendría recorrido penal a menos que la jugadora declare que el beso no fue consentido.

«La clave está, al menos desde el punto de vista penal, en el consentimiento, el cual debe decidirlo la víctima», matiza la magistrada.

Sin embargo, Escoda recuerda que en este caso existe otra dimensión «social y laboral» a tener en cuenta: «el beso lo está dando una persona en una posición de superioridad laboral con respecto a la otra».

«No solo es violencia sexual, también es una violencia y un abuso de poder. No se debe poner el foco en la víctima, en si quería o no quería, si no en él, que es quien no hubiera tenido que dar ese beso a una persona en un plano inferior sin tener claro si ella realmente quería», apostilla.

El protocolo de actuación frente a la violencia sexual de la Real Federación Española de Fútbol también establece en su punto 4 que contactos físicos como «atraer con el brazo con el intento de besarles» o «besar a la fuerza» deben ser considerados «situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual».

«Estas conductas son inaceptables y conllevarán consecuencias inmediatas», señala el texto, que no obstante no incide en cuáles son estas medidas ni en cómo se determinará si la acción se ha cometido «a la fuerza».