El reproche unánime a Luis Rubiales, el triunfo de un feminismo cocinado a fuego lento

Varias denuncias y una apertura de expediente disciplinario por parte de la FIFA después, ayer Rubiales sorprendió al anunciar que no pensaba dimitir, se presentó a sí mismo como una víctima y arremetió con dureza contra sus críticos, ajeno al fragor social que ha censurado sus actos y que no parece que vaya a parar hasta verle fuera de la institución.

La presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, Mar Mas, recuerda que «durante muchísimas décadas, las mujeres en el deporte han sufrido todo tipo de vejaciones, acoso y despidos por no querer complacer a muchos señores que están al mando», pero «ahora todo esto está cambiando».

Para ella, este multitudinario apoyo que ha recibido Hermoso va dirigido también a «todas las Jennifers del mundo» y lanza un claro mensaje: «Que el machismo patriarcal más casposo y misógino tiene que salir de nuestras instituciones para llevar el nombre del fútbol y de todo el deporte al lugar que le corresponde».

En medio de toda esta ola de reproches, condenas y comunicados pidiendo la dimisión del presidente, a la asociación le ha llamado la atención el silencio de las caras más conocidas del fútbol masculino español, con pocas excepciones durante las últimas horas de figuras como Isco Alarcón, Borja Iglesias o Héctor Bellerín.

«Si no van a salir a defendernos como compañeras porque no nos ven como tales, si no nos quieren a su lado, que nos pongan otra federación. Es el momento de montar una federación únicamente compuesta por mujeres técnicas, por todo el personal al que han dado la espalda», revindica Mas.

La Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional aboga por seguir los pasos de la tenista y activista por los derechos de las mujeres Billie Jean King, fundadora de la WTA: «Las reglas del juego tienen que cambiar porque aquí, o jugamos todos o no juega nadie», advierte su presidenta.