La noche en que Los Palacios ganó la Nations League

Que Los Palacios y Villafranca es pueblo de récord ya se sabe desde la raíz, la del campo que cría tan buenos tomates y uvas que hace precisamente una década que consiguió el Récord Guinness con la mayor fritada de tomates del mundo -2.662 kilos-, de la que comió todo el pueblo a base de sopones y hasta sobró. Algún tiempo después, en 2019, se consiguió batir el récord del mayor racimo de uvas del mundo: 10 kilos y 120 gramos. Es costumbre que cuando a sus mejores deportistas, como Jesús Navas, Fabián Ruiz o Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ se le han ido concediendo galardones de la tierra como la distinción de Joven del Año se les haya regalado su peso en tomates. Y precisamente con el color del bombón colorao ha ganado la Roja la final de la Nations League. No en vano, aunque la población de Los Palacios y Villafranca (38.400 habitantes) apenas supone un 0,08% de la española, la aportación absolutamente histórica de este pueblo del Bajo Guadalquivir al conjunto que dirige Luis de la Fuente representa un 27,27% de su once, sobre todo ayer, cuando saltaron al terreno de juego los tres futbolistas nacidos y criados aquí. Esto no había ocurrido jamás en la historia de la Selección, y es altamente probable que no vuelva a ocurrir.