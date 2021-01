Las 5 claves de la jornada

1. El líder lo supera todo

No hay partido que se le resista a un Atlético de Madrid lanzado a por el título. Más guerra de la esperada le dio un Valencia que se crece ante rivales de entidad y se empobrece ante los de su Liga, como si no asumiese su nueva realidad con la permanencia como objetivo a un proyecto al que le quitaron sus jugadores más potentes. En el Wanda Metropolitano dio la cara con valentía, se adelantó con un golazo de Racic pero terminó cediendo ante el empuje con buen fútbol del sólido líder. Apareció Joao Félix para iniciar la remontada y demostrar que merece más y una jornada más, Luis Suárez mostró que es el jugador de la Liga. Celebró sus 34 años con otro gol decisivo. Futbolista de incalculable valor que se quitó de encima el Barcelona para dar lo que le faltaba a un rival directo que mantiene un ritmo intratable.

2. La vieja guardia al rescate

Despertó de un inicio de 2021 de pesadilla el Real Madrid, tras despedirse de dos competiciones en una semana, respondiendo con carácter a la obligación de vencer al Alavés el día de su centenario en Mendizorroza. Con bajas importantes y sin Zinedine Zidane en el banquillo, viendo la reacción obligada de su equipo desde su casa, tras dar positivo en coronavirus. Confiando en la vieja guardia para salir de la crisis. Encontrando el liderazgo de Toni Kroos, la magia entre líneas de Luka Modric, la pegada de Karim Benzema y hasta brotes verdes en Eden Hazard. Firmó el gol que tanto necesitaba para quitarse un peso de encima y comenzar a brillar en un equipo que solo puede ir a más.

3. De Jong hace de Messi

Sin su líder, el argentino Leo Messi sancionado, el Barcelona extendió su buena dinámica liguera de visitante con su quinto triunfo consecutivo lejos del Camp Nou. Sin brillo pero con eficacia. Con Frenkie de Jong echándose el equipo a sus espaldas con un gran despliegue físico, sintiéndose importante, con hambre de seguir aportando gol para rebañar sobre la línea lo que iba encaminado de ser un tanto en propia puerta de Diego González en su intento de despeje. Todo cuenta y el holandés sumó su cuarta diana en un curso en el que ha dado un paso al frente, con más madurez. Inventó con asistencia el cierre a un partido de poco fútbol y porteros. Los reflejos de Edgar Badía con grandes paradas a Trincao; el mano a mano decisivo de Ter Stegen que sacó con el pie en una de esas acciones claves para el rumbo de un encuentro.

4. En-Nesyri abre las puertas de 'Champions'

Comienza a ubicar su nombre en registros firmados por goleadores históricos del Sevilla el marroquí Youssef En-Nesyri, autor de 12 de los 16 goles del equipo de Julen Lopetegui en LaLiga Santander y protagonizando una racha imparable. Entierra las dudas que acompañaron su llegada y crecieron por su gran error en la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich. Su presente es bien distinto, con dos tripletes en enero, siete dianas en cuatro partidos y pilar, junto al regreso a gran nivel de Suso, del subidón sevillista. Accede a la 'zona Champions', el terreno donde se le esperaba durante una temporada en la que, de haber tenido más regularidad en el inicio, debía haber estado peleando por lo máximo.

5. Osasuna, tres meses después

La Copa del Rey se había convertido en la vía de escape mientras LaLiga Santander, entre racha de empates consecutivos y derrotas, comenzaba a tomar un mal cariz para Osasuna. No vencía un partido desde que el 24 de octubre derrotó al Athletic Club en El Sadar, el mismo escenario en el que tres meses después firmó su triunfo más convincente del curso. Tres goles al Granada y una bocanada de aire fresco para salir de la zona de descenso a la espera de que el Elche recupere sus dos partidos por disputar. "No recordaba las sensaciones de vencer en Liga", confesó Jagoba Arrasate para el que la felicidad no fue completa. El goleador Ante Budimir no jugó la segunda parte, tras su doblete, por molestias. El extremo Jony que brilló en la izquierda, se marchó llorando con una lesión muscular. EFE