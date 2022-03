Las consecuencias del ‘jueves negro’ europeo

El pasado jueves se decidía la continuación o la eliminación de los equipos sevillanos en la Europa League. El hecho de que los dos partidos se jugasen a la misma hora daba un ‘plus’ de emoción al clásico pique entre las dos aficiones. Sin embargo, de todas las variantes posibles, ocurrió la peor de ellas: dos horas después del pitido inicial, los dos clubes de la capital andaluza habían sucumbido ante sus respectivos rivales. El rey del torneo y el único equipo español vivo en las tres grandes competiciones sufrieron un mazazo que dejará secuelas para el resto de la temporada. De eso no hay duda.

En Nervión la historia es diferente. La Europa League es uno de los principales objetivos del Sevilla siempre que tenga la posibilidad de jugarla, y cualquier escenario que derive en una eliminación se puede considerar un fracaso. Además, este año el torneo tiene el aliciente de que la final se disputará en el Pizjuán, que tendrá que verla sin su dueño.

Sabiendo que la Copa del Rey está descartada desde hace meses, al plantel de Julen Lopetegui le queda asegurar la segunda plaza liguera que durante tantas jornadas ha logrado defender. Aun así, no será fácil aguantar el pulso durante ocho jornadas a un implacable Atlético de Madrid que no conoce la derrota en Liga desde hace tiempo. Y lo será menos con el reciente ritmo de empates en el que se ha asentado el club hispalense, al que se añade el 0-0 del domingo frente a la Real Sociedad.

A la presente temporada no le queda demasiado, pero los equipos de la capital todavía se juegan mucho. El silencio que inundó las calles de Sevilla durante el pasado jueves no fue sepulcral. Aún hay mucho en juego, y, aunque no se podría decir que ninguno de los dos clubes haya hecho una mala temporada como tal, una consecución de malos resultados puede acabar con el trabajo de un año. Por ello, es imprescindible aprovechar el descanso que ofrece la disminución de la carga de partidos y gestionar las lesiones como buenamente se pueda. Del resto ya se encargará el fútbol.